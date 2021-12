Hugh Jackman testa positivo para Covid-19 e musical da Broadway é suspenso

O ator australiano Hugh Jackman anunciou em sua conta no Instagram que testou positivo para Covid-19. Em vídeo divulgado a seus 30 milhões de seguidores na rede social, ele afirma que está apenas com sintomas leves, incluindo garganta irritada e nariz escorrendo, e espera estar de volta aos palcos rapidamente. As apresentações do espetáculo da Broadway “The Music Man”, estrelado pelo ator, no entanto, estão suspensas até o dia 1º de janeiro. Quem comprou ingressos para uma das performances canceladas pode pedir reembolso ou trocar a data.

O anúncio de Jackman foi feito dias depois que sua parceira no musical, Sutton Foster, também contraiu Covid-19. Ela foi substituída por uma suplente e deve ficar afastada até o dia 2 de janeiro. O ator deve retornar apenas alguns dias depois, em 6 de janeiro.

Em setembro, os teatros da Broadway reabriram as portas após um hiato de 18 meses causado pela pandemia. Mas novos surtos causados pelo coronavírus têm feito com que alguns musicais suspendam suas temporadas, como “Hamilton”, “O Rei Leão” e “Aladdin”. Mesmo com a obrigatoriedade de vacinação para membros do elenco, da equipe de apoio e do público, os casos diários na cidade de Nova York dispararam. A contaminação tem provocado majoritariamente casos leves.

“The Music Man”, conhecido no Brasil como “Vendedor de Ilusões”, é um dos grandes musicais em cartaz atualmente na Broadway. Baseada no espetáculo original de 1962, a nova montagem é dirigida por Jerry Zaks, veterano com quatro prêmios Tony no currículo. Originalmente prevista para estrear em 2020, a peça foi adiada para este ano. A temporada finalmente começou no dia 20 de dezembro e ficou apenas 8 dias em cartaz antes da suspensão.