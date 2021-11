Hospital referência do Rio de Janeiro dá alta a último paciente com Covid

Nesta segunda-feira 15, o aposentado Adelino Gomes da Silva Filho, de 70 anos, recebeu alta do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (HMRG), em Acari, no Rio de Janeiro, onde estava internado com Covid-19 desde 20 de agosto. Adelino era o último paciente com a enfermidade hospitalizado na instituição, que serviu como referência no tratamento da doença durante a pandemia na capital fluminense.

A cidade do Rio de Janeiro apresenta queda nos indicadores relativos à Covid-19 há semanas. Atualmente, menos de 1% dos pacientes internados na rede pública municipal é por Covid-19. A positividade dos testes está em 4% e a média móvel dos óbitos nos últimos sete dias está zerada. Hoje, 40 pacientes estão internados por Covid-19 na rede SUS no município.

O HMRG passou a atender exclusivamente casos de Covid-19 no final de março do ano passando, quando a pandemia ganhou força no Brasil. Após quase 20 meses, foram atendidas 14.847 pessoas. Desde outubro deste ano, a instituição reabriu o atendimento a casos de outras especialidades, além de manter a assistência a pessoas com sequelas pós-infecção pela Covid-19.

O aposentado Adelino Gomes da Silva Filho foi infectado pelo novo coronavírus após ter tomado as duas doses da vacina contra o vírus. Graças à proteção dos imunizantes, seu caso foi controlado. “Todos têm de tomar a vacina. Se eu não tivesse tomado a segunda dose, teria morrido”, disse. Agora, o aposentado se prepara para receber a terceira dose.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aproveitou a oportunidade da alta para reforçar a importância da vacinação. “Sigam o conselho do seu Adelino. As pessoas que não se vacinaram, se vacinem. A vacina permitiu que chegássemos neste momento, em que estamos celebrando a vida daqueles que resistiram à doença e que vão poder reencontrar sua família”, disse – afirmou o prefeito do Rio de Janeiro.