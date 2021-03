Hospitais privados alertam para risco de falta de ‘kit intubação’

A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) manifestou em carta aberta o quadro crítico pelo qual a saúde atravessa e adiantou que, se medidas urgentes não forem tomadas em âmbito nacional, mais pacientes morrerão vítimas do colapso no sistema.

A falta de medicamentos para o tratamento de pacientes com coronavírus, especialmente os sedativos usados na intubação, o chamado ‘kit intubação’, é iminente. “Alguns destes medicamentos têm estoque médio de apenas quatro dias, como é o caso do propofol e cisatracurio”, registra a associação. A constatação partiu de um levantamento feito pela Anahp junto aos associados no dia 18 de março.

A Anahp, entidade que reúne hospitais como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês e a Beneficência Portuguesa, solicita ao Ministério da Saúde “atenção urgente em relação à esta questão crítica que a saúde está vivendo”. O estoque de remédios do kit intubação na rede privada varia de quatro a dezenove dias.

Segundo a associação, as requisições feitas pelo Ministério e pelas secretarias municipais nos últimos dais acabaram por desorganizar a cadeia de suprimentos, “privando hospitais dos recursos necessários já contratados para atender à crescente demanda de pacientes com a Covid-19”.