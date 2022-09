Hospitais de excelência ampliam ações para prevenção de doenças

O setor de Saúde brasileiro passa por um momento de enormes transformações. A entrada de grandes grupos de investimento esquentou o mercado e, de certa forma, está levando a dois movimentos distintos. O primeiro é o surgimento de conglomerados feitos a partir da aquisição de hospitais e laboratórios clínicos, levando à concentração dos serviços sob poucas bandeiras. O segundo, ao contrário, investe em expansão de outra qualidade: a ideia é ampliar os canais de promoção de saúde, apostando na prevenção, e assegurar equidade no acesso à assistência de baixa, média e alta complexidade.

Nessa direção, destacam-se as ações de dois dos principais hospitais de excelência do país, o Sírio-Libanês e o Albert Einstein. Na quinta-feira, 29, o Sírio inaugurou em Brasília um centro de cardiologia voltado ao diagnóstico e tratamento de enfermidades cardíacas. “A expansão do serviço de cardiologia amplia nossa prestação de serviços e o acesso à saúde de ponta na Capital Federal e região, onde já estamos presentes há mais de dez anos”, afirma Roberto Kalil, diretor do centro de cardiologia da instituição paulista. “Estamos trazendo um serviço focado na saúde do coração, com uma gama de exames, procedimentos, equipamentos e técnicas para oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes.”

O centro está instalado no Complexo Vitrium, a dez minutos do Aeroporto Internacional de Brasília, o que facilitará também o atendimento de pacientes de países vizinhos. O serviço oferece tecnologia para avaliação e controle dos fatores de risco cardiovascular, diagnóstico e tratamento de disfunções cardíacas, síndrome coronariana aguda, tromboembolismo venoso e arterial, entre outras condições, e conta com UTI específica para os pacientes da cardiologia.

O Hospital Israelita Albert Einstein, por sua vez, estende suas ações de promoção de saúde por meio da expansão das clínicas Einstein – já são cinco na capital paulista – e da inauguração de uma unidade voltada exclusivamente à reabilitação e performance física e mental, além de prevenção. É a primeira do tipo no país. O centro tem como premissa a geração de saúde de forma integrada. Em dois mil metros quadrados, estão instaladas áreas para diversas atividades, como treinamento físico, fisioterapia, nutrição, psicoterapia esportiva e consultórios para atendimento de especialidades como fisiatria, medicina esportiva, geriatria e reumatologia.

Além disso, em junho o hospital passou a gerir o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, em Goiás, com 235 leitos. Até agora, já são 29 unidades públicas sob a gestão do Einstein. “Nosso propósito é contribuir para a melhora do sistema de saúde brasileiro”, diz Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. “Por isso, investimos na promoção de saúde, na expansão do acesso aos tratamentos e difusão do conhecimento para a sociedade”, completa.

O Sírio faz a gestão de três hospitais, de dois ambulatórios médicos de especialidades e de um serviço de reabilitação na Rede de Reabilitação Lucy Montoro, reconhecida pela excelência na área.

Tanto o Einstein quanto o Sírio ampliam ainda as iniciativas na área da saúde corporativa. A organização israelita possui dez unidades instaladas dentro de empresas como o Citibank e o Sírio tem doze serviços, oito funcionando nas companhias. Entre seus clientes estão o Itaú e o Banco Votorantim. Nessas clínicas, o objetivo é gerar saúde para os funcionários por meio de acompanhamento personalizado feito bem de perto. Dessa forma, é possível prevenir doenças, evitar a realização de exames que não precisariam ser feitos e idas desnecessárias aos hospitais e, principalmente, assegurar uma vida mais plena.

Continua após a publicidade