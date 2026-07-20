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Saúde

Hormônio do crescimento: da agulha ao celular, nova tecnologia transforma rotina de quem usa GH

Dispositivo inteligente chega ao Brasil para enfrentar o maior obstáculo do tratamento hormonal: adesão e a disciplina diária

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h04
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O Brasil recebe a partir deste mês, uma novidade que promete mudar a relação de milhares de famílias brasileiras com um dos tratamentos mais silenciosos — e mais exigentes — da endocrinologia: a reposição de hormônio do crescimento (GH).

A farmacêutica Merck anunciou a chegada ao país do Saizen, medicamento à base de somatropina acompanhado de um sistema digital batizado de Growzen, que inclui um dispositivo de aplicação, um aplicativo para pacientes e cuidadores e uma plataforma para médicos acompanharem o tratamento à distância.

Por trás da inovação existe um problema conhecido — e subestimado — por quem convive com doenças crônicas: a dificuldade de manter, todos os dias, sem falhar, uma rotina de tratamento que não dá descanso.

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O inimigo invisível do tratamento

A deficiência do hormônio GH costuma ser tratada com injeções subcutâneas diárias, ou às vezes semanais, um regime que precisa ser seguido por anos — às vezes por toda a infância, adolescência e vida adulta. E é exatamente aí que mora o problema.

Um estudo americano, que acompanhou por quatro anos crianças em tratamento com somatropina, mostrou que a falta de adesão — definida como perder mais de uma dose por semana — chega a afetar entre 36% e 49% dos pacientes. Pior: cerca de 25% das crianças e 33% dos adolescentes interrompem o tratamento por um mês ou mais em algum momento.

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Não é falta de vontade dos pais ou dos pacientes. É cansaço. É a picada que incomoda, é a rotina que se choca com a correria do dia a dia, é a adolescência que traz resistência a mais uma tarefa que lembra a própria condição de saúde. E as consequências não são apenas estatísticas: pesquisas revelam que crianças com baixa adesão crescem menos do que poderiam, prolongando — ou até inviabilizando — o benefício que o tratamento deveria trazer.

Um dia na vida de quem usa a nova tecnologia

Imagine um adolescente de 13 anos, que iniciou o tratamento para deficiência de GH há alguns meses. Todas as noites, antes de dormir, ele pega um dispositivo do tamanho de um celular pequeno. A dose já foi programada previamente pelo médico, então não há cálculos, não há risco de errar a quantidade: ele só precisa encostar o aparelho na pele — geralmente no abdômen ou na coxa — e apertar um botão.

Em poucos segundos, a agulha é inserida e retraída automaticamente, e a tela confirma que a dose foi aplicada corretamente.

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O que acontece depois é o diferencial: a informação da aplicação — quantas unidades foram administradas, em que dia e a que horas — é enviada automaticamente para o aplicativo da família e para o portal que o médico acompanha.

Os pais, mesmo sem estarem no quarto na hora da aplicação, recebem a confirmação de que a dose daquela noite foi feita. O pediatra ou endocrinologista, na consulta seguinte — ou até remotamente, entre uma consulta e outra —, consegue ver o histórico completo de adesão, identificar padrões de doses perdidas e agir antes que o atraso no crescimento se torne um problema maior.

É a diferença entre confiar na memória de uma rotina exaustiva e ter, todos os dias, a certeza de que o tratamento está sendo cumprido — com dados reais, e não suposições.

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Não é só uma questão de crianças pequenas

Um ponto que costuma passar despercebido: a deficiência de GH não é exclusividade da infância. Ela também acomete adultos, com sintomas bem diferentes dos que aparecem nos pequenos.

Enquanto em crianças o sinal mais evidente é o crescimento lento — menos de 4 cm por ano depois dos primeiros anos de vida —, em adultos a deficiência se manifesta de forma mais sutil: aumento da gordura corporal, redução de massa muscular, perda de densidade óssea, queda de energia e disposição, alterações no colesterol e até impacto no bem-estar psicológico e na qualidade de vida.

As causas também mudam conforme a fase da vida. Em crianças, a deficiência pode ser congênita — presente desde o nascimento, muitas vezes sem uma causa identificável — ou adquirida, por tumores, infecções, traumas ou radioterapia na região da cabeça.

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Em adultos, a causa mais comum são tumores hipofisários e os próprios tratamentos usados para removê-los, como cirurgia e radioterapia, além de traumatismos cranianos graves como aqueles em acidentes, por exemplo. Uma parte significativa dos adultos com a doença, aliás, já era portadora da deficiência desde a infância.

Como os sintomas são pouco específicos — cansaço, ganho de peso e desânimo podem ter dezenas de outras explicações —, o diagnóstico exige exames de sangue específicos, avaliando os níveis de IGF-1, e, na maioria dos casos, testes de estímulo, em que se provoca por meio de remédios a liberação de GH para medir a resposta da hipófise.

Só depois de dois testes confirmando valores abaixo do esperado é que o diagnóstico é fechado — um processo cuidadoso, mas essencial, para evitar tratamentos desnecessários e garantir que quem precisa da reposição hormonal realmente a receba.

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No fim das contas, tratar a deficiência de hormônio do crescimento não se resume a uma injeção aqui, outra ali. Envolve a soma de milhares de pequenas doses, aplicadas com constância, ano após ano, até que o corpo alcance o que era seu potencial desde o início. Em uma doença em que se mede em centímetros ganhos ao longo dos anos, essa pode ser uma grande diferença na régua do sucesso terapêutico.

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