Gripe e VSR: Fiocruz aponta alta de hospitalizações em novo boletim
Com as baixas temperaturas e pessoas mais aglomeradas em locais fechados, os vírus respiratórios acabam circulando mais
O novo boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontou aumento de hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza A e B, o vírus da gripe, em jovens, adultos e idosos e por vírus sincicial respiratório (VSR), causador de pneumonia e bronquiolite, em crianças pequenas.
O levantamento tem como base o período de 7 a 13 de junho e considera casos notificados, confirmados laboratorialmente e em análise da síndrome.
Com as baixas temperaturas e pessoas mais aglomeradas em locais fechados, os vírus respiratórios acabam circulando mais. Por isso, é fundamental tomar a vacina da gripe e evitar casos graves, hospitalizações e mortes pela doença. No caso do VSR, a rede pública de saúde oferece gratuitamente a imunização para grávidas a partir da 28º semana de gestação.
O boletim aponta ainda um ligeiro aumento nos casos de covid-19, um alerta para quem está com a vacinação em atraso. Na atual estratégia do Ministério da Saúde, idosos devem receber um reforço a cada seis meses e grávidas recebem uma nova dose a cada gestação.
“No mais, recomendamos alguns cuidados adicionais, como usar máscaras em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas e dentro de unidades de saúde; fazer isolamento em caso de sintomas de gripe ou resfriado”, disse, à Agência Fiocruz de Notícias, a pesquisadora Tatiana Portella, do Boletim InfoGripe e do Programa de Computação Científica da Fiocruz. “Quando o isolamento não for possível, sair de casa usando uma boa máscara para evitar transmitir o vírus para outras pessoas.”
De acordo com a análise, 14 dos 27 estados registram incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco com crescimento na tendência de longo prazo, correspondente às últimas seis semanas.
Vírus respiratórios em 2026
Segundo a Fiocruz, foram notificados 89.725 casos de SRAG, dos quais 44.485 (49,6%) tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório e 7.740 (8,6%) estão em análise.
Em relação às mortes, foram registrados 3.842, das quais 1.772 (46,1%) tiveram confirmação laboratorial para infecção por vírus.