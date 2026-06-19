Gripe e VSR: Fiocruz aponta alta de hospitalizações em novo boletim

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O novo boletim InfoGripe da Fiocruz alerta para o aumento de hospitalizações por gripe (influenza A e B) em adultos e idosos, e por VSR em crianças, com 14 estados em nível de alerta. O cenário exige atenção redobrada, especialmente com as baixas temperaturas. Vacinação e medidas preventivas são cruciais.

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O novo boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontou aumento de hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza A e B, o vírus da gripe, em jovens, adultos e idosos e por vírus sincicial respiratório (VSR), causador de pneumonia e bronquiolite, em crianças pequenas.

O levantamento tem como base o período de 7 a 13 de junho e considera casos notificados, confirmados laboratorialmente e em análise da síndrome.

Com as baixas temperaturas e pessoas mais aglomeradas em locais fechados, os vírus respiratórios acabam circulando mais. Por isso, é fundamental tomar a vacina da gripe e evitar casos graves, hospitalizações e mortes pela doença. No caso do VSR, a rede pública de saúde oferece gratuitamente a imunização para grávidas a partir da 28º semana de gestação.

O boletim aponta ainda um ligeiro aumento nos casos de covid-19, um alerta para quem está com a vacinação em atraso. Na atual estratégia do Ministério da Saúde, idosos devem receber um reforço a cada seis meses e grávidas recebem uma nova dose a cada gestação.

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“No mais, recomendamos alguns cuidados adicionais, como usar máscaras em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas e dentro de unidades de saúde; fazer isolamento em caso de sintomas de gripe ou resfriado”, disse, à Agência Fiocruz de Notícias, a pesquisadora Tatiana Portella, do Boletim InfoGripe e do Programa de Computação Científica da Fiocruz. “Quando o isolamento não for possível, sair de casa usando uma boa máscara para evitar transmitir o vírus para outras pessoas.”

De acordo com a análise, 14 dos 27 estados registram incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco com crescimento na tendência de longo prazo, correspondente às últimas seis semanas.

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Vírus respiratórios em 2026

Segundo a Fiocruz, foram notificados 89.725 casos de SRAG, dos quais 44.485 (49,6%) tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório e 7.740 (8,6%) estão em análise.

Em relação às mortes, foram registrados 3.842, das quais 1.772 (46,1%) tiveram confirmação laboratorial para infecção por vírus.