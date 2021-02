Governo negocia 30 milhões de doses das vacinas Sputnik e Covaxin

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira, 3, que negocia a aquisição de 30 milhões de doses das vacinas contra Covid-19 Sputnik V, da Rússia, e Covaxin, da Índia. A pasta irá se reunir com representantes da duas empresas na sexta-feira, 5, e espera ter acesso aos imunizantes ainda em fevereiro.

“A decisão de avançar as negociações ocorre após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o novo protocolo com simplificação do processo de concessão de uso emergencial e temporário de vacinas, dispensando a realização de estudos clínicos de fase III.”, afirmou o Ministério da Saúde em nota.

Se houver acordo, o Instituto Gamaleya disse que pode fornecer 10 milhões de doses da Sputnik V entre fevereiro e março. A partir de abril, a União Química, empresa responsável pela produção do imunizante no país, teria capacidade de produzir 8 milhões de doses por meses. Já o laboratório Bharat Biotech, responsável pela fabricação da Covaxin, pode entregar 8 milhões de doses em fevereiro e 12 milhões de doses em março.

Nesta quarta-feira, 3, a Anvisa retirou do Guia de Uso Emergencial de Vacinas a exigência da realização de testes fase 3 no Brasil para a solicitação de uso emergencial. A decisão abre caminho para que vacinas como a Sputnik V, Covaxin e as americanas da Moderna e Novavax, cujos ensaios fase 3 foram conduzidos fora do país, possam ter seu uso emergencial aprovado no Brasil.