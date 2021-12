Governo federal abre consulta pública sobre vacinação em crianças

O governo federal vai abrir nesta quinta-feira, 23, a consulta pública para as manifestações da população sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19. A imunização foi autorizada Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 16.

Além da agência reguladora, a Câmara Técnica, que assessora o governo sobre a vacinação contra a doença, e sociedades médicas também se manifestaram a favor da imunização desse público.

A abertura do processo de consulta pública foi publicada nesta quarta-feira 22, no Diário Oficial da União (DOU), assinada pela secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo. “Fica estabelecido o período de 23 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022 para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas”, diz o texto.

As manifestações poderão ser enviadas no portal do Ministério da Saúde. O ministro da pasta, Marcelo Queiroga, disse ainda que no dia 4 de janeiro fará uma audiência pública sobre o tema “Nós vamos fazer um procedimento administrativo para avaliar a decisão da Anvisa em todos os seus aspectos, para, a partir dessa análise, verificar a implementação dessa decisão no âmbito de uma política pública”, afirmou Queiroga.