Governo de SP anuncia redução de intervalo entre doses da vacina da Pfizer

Por Cilene Pereira Atualizado em 18 out 2021, 17h42 - Publicado em 18 out 2021, 17h36

A partir de amanhã, o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer será reduzido de oito semanas para 21 dias no estado de São Paulo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 18, pelo governo estadual. A antecipação é válida para pessoas com mais de dezoito anos que já tomaram a primeira dose. Para os adolescentes, o prazo entre uma dose e outra permanece em oito semanas e só será alterado se houver maior disponibilização da vacina pelo executivo federal.

O governo de São Paulo já havia reduzido o intervalo entre as doses do imunizante da Pfizer em setembro, quando anunciou que o período cairia de doze para oito semanas. Segundo Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização, todos os municípios já receberam as doses necessárias para a finalização da vacinação entre pessoas com mais de dezoito anos. “Por isso pactuamos a redução para 21 diaas”, afirmou.

De acordo com o governo paulista, a medida beneficiará dois milhões de pessoas já imunizadas com a primeira dose.