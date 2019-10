Ronaldo Caiado: stent é implantado na artéria do governador

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), teve implantado um stent na artéria descendente anterior (ramificação da artéria coronária) depois de ter sido submetido a um cateterismo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Stents são pequenas próteses que são colocadas no interior do vaso – elas esmagam a obstrução do vaso e evitam nova obstrução.

O governador passa bem. Esse é o segundo cateterismo ao qual Caiado foi submetido em menos de dois dias. Ontem à tarde (quarta-feira, 9), o exame feito no Hospital do Coração de Goiânia havia detectado uma obstrução de cerca de 70% na mesma artéria.

Ainda na quarta, à noite, o político foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês. A médica responsável pelo caso é Ludhmila Hajjar, professora do departamento de cardiopneumologia do Instituto do Coração (InCor) e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

A alta hospitalar está prevista para daqui a três ou quatro dias.