Genérico de antiviral contra Covid reduz em 65% risco de hospitalização

Um estudo de fase 3 com a versão genérica do molnupiravir, antiviral oral contra a Covid-19 da MSD – Merck nos Estados Unidos e no Canadá -, foi capaz de reduzir em 65% os casos de hospitalização de pacientes com quadros leves da doença. O ensaio com o medicamento, produzido pela empresa indiana Hetero, foi realizado com mais de 1.200 pacientes e os resultados foram alcançados 14 dias após a administração.

O molnupiravir, da MSD em parceria com a Ridgeback Biotherapeutics, recebeu autorização da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, para uso emergencial em dezembro do ano passado e, segundo a empresa, está liberado em mais de dez países, incluindo Reino Unido e Japão.

A medicação é indicada para pacientes com mais de 18 anos que correm risco de evoluir para formas graves da doença. Nos ensaios clínicos, nenhum evento adverso grave foi reportado.

O acordo entre a MSD e a Hetero foi firmado em abril do ano passado e o objetivo é de promover a distribuição do medicamento na Índia e em outros 100 países de baixa e média renda.

“Estamos empolgados em ver que neste ensaio clínico em mais de 1.200 pacientes na Índia, o molnupiravir genérico reduziu significativamente as hospitalizações em comparação com o tratamento padrão isolado em pacientes com Covid-19 leve”, disse, em comunicado, Eliav Barr, vice-presidente sênior dos Laboratórios de Pesquisa da MSD.