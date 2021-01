Fundo Russo diz que enviará informações adicionais à Anvisa em uma semana

O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) anunciou neste domingo, 17, que em uma semana entregará todas as informações adicionais solicitadas pela Anvisa para o pedido de autorização de uso emergencial da vacina Sputnik V no Brasil. Isso inclui a permissão para iniciar os ensaios clínicos de fase 3 no país.

Na sexta-feira, 15, a farmacêutica União Química anunciou que protocolou o pedido de uso emergencial da vacina Sputnik V junto à Anvisa. Porém, já no dia seguinte, sábado, 16, a agência devolveu os documentos apresentados pelo laboratório, pois eles não atendem os critérios mínimos exigidos pela agência, em especial a ausência da condução de ensaios clínicos fase 3 no país.

No final de dezembro, a União Química, empresa responsável pela produção da Sputnik no Brasil, pediu à Anvisa autorização para início da última etapa de testes clínicos no Brasil. Entretanto, segundo a Anvisa, “foi identificado que há documentos faltantes”. No dia 4 de janeiro a agência solicitou tais documentos ao laboratório, mas ainda não recebeu a complementação.

A condução de um estudo clínico fase 3 no Brasil é uma das exigências da Anvisa para aprovação do uso emergencial de um imunizante contra a Covid-19. Outras exigências incluem questões relativas às boas práticas de fabricação e uma descrição das estratégias que serão implementadas pela empresa para garantir a continuação dos ensaios clínicos.

O RDIF afirma que a eficácia da Sputnik V é superior a 91%, mas estes dados ainda não foram revisados por especialistas que não estão envolvidos no estudo nem publicados em revista científica. O imunizante desenvolvido pelo Instituto Gamaleya, na Rússia, foi o primeiro a ter seu registro aprovado no mundo. Atualmente, a vacina está aprovada na Rússia, Bielorússia, Sérvia, Argentina, Bolívia, Argélia, Palestina, Venezuela e Paraguai.

Está em análise pelo Senado uma medida provisória, já aprovada pela Câmara dos Deputados, que permite o uso de vacinas já aprovadas por vários outros países, incluindo a Rússia.