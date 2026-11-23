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Internado em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com fitobezoar gástrico, acúmulo de fibras no trato digestivo, além de pneumonia. A equipe médica descartou cirurgia e adotou tratamento clínico. Confira os detalhes atualizados sobre o estado de saúde do ex-mandatário.

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A atualização do estado de saúde de Jair Bolsonaro, feita na tarde desta segunda-feira, 23, mostrou que, além da detecção de pneumonia broncoaspirativa bilateral, o ex-presidente foi diagnosticado com um quadro conhecido como fitobezoar gástrico, quando resíduos se acumulam no estômago e no intestino. A informação foi dada pelo cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o ex-mandatário, em coletiva de imprensa.

Bolsonaro deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, na última sexta-feira, 20, após sentir dores abdominais, e os médicos constataram que se tratava de abdômen agudo obstrutivo, quando há interrupção total ou parcial do trânsito intestinal.

O boletim médico divulgado neste domingo, 22, informou que o ex-presidente continuava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e estava clinicamente estável.

Nesta segunda, Caiado comunicou que ele teve febre e foi diagnosticado com pneumonia, que já está sendo tratada com antibióticos e tem um grau menor do que a detectada em março deste ano. Depois, abordou o novo quadro.

“A tomografia do abdômen que mostrou uma pequena evolução no trânsito intestinal, mas de grau leve. Nós optamos por fazer uma endoscopia para poder entender o que estava acontecendo nesta distensão abdominal e ela mostrou o que chamamos de fitobezoares, substâncias que se acumulam no estômago e também no intestino. ”

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De acordo com Caiado, o problema normalmente é causado pela alimentação. “São acúmulos lentos e não sugerem uma dieta inadequada de curto período. Pode se desenvolver entre dias ou meses”, afirmou.

Segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, os fitobezoares são fibras de alimentos que não foram completamente digeridas, como frutas e vegetais, que se concentram no trato gastrointestinal. Um dos artigos diz que se trata de um “desafio diagnóstico” e que pode levar a complicações graves quando não tratado.

“Ele costuma aparecer quando o estômago esvazia mais devagar ou teve sua anatomia alterada. Os cenários mais comuns são cirurgia abdominal prévia, diabetes com esvaziamento gástrico lento e mastigação inadequada, e o risco é maior em idosos”, explica Rodrigo Barbosa, cirurgião do aparelho digestivo que atua nos hospitais Sírio-Libanês e Nove de Julho.

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Barbosa diz que o cenário se torna propício para o aparecimento da pneumonia detectada no ex-presidente. “Isso também ajuda a entender a pneumonia: com o estômago cheio e sem esvaziar, o vômito é mais provável, e parte do conteúdo pode ser aspirada para os pulmões. ”

Tratamento sem cirurgia

Bolsonaro já realizou quase dez cirurgias desde que foi vítima de uma facada em 2018, durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG), para reverter complicações relacionadas ao ferimento.

Em função da série de procedimentos cirúrgicos, a equipe médica optou pelo tratamento conservador, com uma abordagem clínica. No último sábado, quando ele já estava na UTI, os médicos passaram uma sonda nasogástrica e prescreveram jejum e suporte nutricional.

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“Ele fez múltiplas cirurgias em decorrência da facada que recebeu lá atrás e sofre cronicamente com essa questão de aderências intestinais, que são persistentes. O intestino perde a mobilidade dentro do abdômen e qualquer evento que crie uma dificuldade ao trânsito intestinal pode desencadear um quadro de suboclusão ou obstrução intestinal”, explicou Claudio Birolini, cirurgião do aparelho digestivo e médico de Bolsonaro.

Birolini falou sobre os fitobezoares gástricos ao relatar como o quadro foi descoberto.

Segundo ele, foi tomada a decisão de trocar a sonda diante do fato de que a distensão abdominal não diminuía e, neste momento, foi observado que ela estava entupida e que havia um “material alimentar fibroso e espesso” no dispositivo.

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“Conversando com a equipe, com a senhora Michelle (Bolsonaro) e com o próprio (ex-) presidente, foi visto que ele havia intensificado, nas últimas semanas e meses, a ingestão de fibras alimentares, verduras, saladas, frutas com casca. Associando essa alteração alimentar com o achado dentro do estômago, deu o insight: ‘Pode ser que isso seja relacionado à ingesta dessas fibras’. ”

O conteúdo já foi retirado do estômago em uma endoscopia e já houve melhora do desconforto abdominal.

“Nesse momento, o tratamento deixa de ser primariamente cirúrgico e passa a ser tratamento clínico. Desde ontem, ele apresentou uma melhora bastante significativa em vários aspectos: está mais confortável, sem dor, o abdômen melhorou e a distensão diminuiu”, afirmou Birolini.

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Caiado informou que serão utilizados medicamentos para tentar dissolver as fibras alimentares no intestino delgado e que a evolução clínica será observada.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por participação na trama golpista e, durante a internação, não fará uso de tornozeleira eletrônica.