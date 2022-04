Fiocruz vê melhora na pandemia, mas recomenda aumentar vacinação

O novo boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) sobre a doença no Brasil, divulgado nesta sexta-feira, 29, apontou que casos, internações e mortes estão em queda, mas alerta que a pandemia não acabou e que existe a necessidade de aumentar a cobertura vacinal em algumas partes do país, pois ela ainda é desigual. A entidade destaca a importância de melhorar os índices de dose de reforço, citando os estados do Amapá e Roraima, onde a população com a terceira dose está em 12%.

Nas duas últimas semanas epidemiológicas, entre 10 e 23 de abril, foi registrada uma queda de 36% no número de casos da doença em relação ao período de 27 de março a 9 de abril. As mortes se estabilizaram em uma média de 100 por dia, índice semelhante ao detectado em abril de 2020, mas houve queda de 43% em relação às duas semanas anteriores.

A Fiocruz recomendou que os estados com baixos índices de população imunizada mantenham as medidas de proteção, como uso de máscaras em ambientes fechados e exigência do passaporte vacinal no transporte público, locais de trabalho e prédios públicos. Outra orientação é que as iniciativas para mudança de status da pandemia tenham como base planos de ações em curto, médio e longo prazos.

Segundo o boletim, São Paulo é o estado que se destaca em relação ao percentual de pessoas vacinadas de acordo com o tamanho da população. São 89,8% dos habitantes protegidos com a primeira dose, 85,2% com a segunda e 50,6% com a terceira. O Amapá e Roraima estão no extremo oposto, contabilizando menos de 65% com a primeira, 50% com a segunda e 12% com o reforço.

“Ainda é necessário ampliar a segunda dose e investir em grupos etários que tenham menor adesão à aplicação da vacina. Além disso, é fundamental reforçar a importância e a necessidade da terceira dose, que não pode ser vista apenas como uma dose extra”, informa o documento.

As recomendações dadas pelos cientistas para as próximas etapas da pandemia são: fortalecer a capacitação das equipes de epidemiologia de campo, introdução de estratégias de vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas (SRG), incluindo a Covid-19 e reforço da vigilância genômica para a detecção e caracterização de novas variantes.

