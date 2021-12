Fiocruz divulga nota em defesa da vacinação das crianças contra a Covid-19

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou documento no qual ressalta a importância da vacinação em crianças entre 5 e 11 anos de idade contra a Covid-19. De acordo com nota técnica feita pela instituição com base em estudos e critérios científicos, a imunização ajudará na redução de internações e mortes pela doença nesta faixa etária, reduzirá a transmissão do vírus e será uma importante estratégia para que as atividades escolares continuem no modo presencial sem grandes riscos.

O documento lembra que o avanço da variante ômicron, classificada como cepa de preocupação pela Organização Mundial de Saúde, torna a proteção das crianças ainda mais urgente, uma vez que a cepa tem grande potencial de transmissão especialmente em indivíduos não vacinados.

A entidade ressaltou a segurança da vacina, informando que, nos Estados Unidos, cerca de 5 milhões de crianças entre 5 e 11 anos de idade foram imunizadas, sem registro de eventos adversos significativos. O sistema de vigilância de eventos adversos americano registrou 8 casos de miocardite (inflamação do músculo cardíaco) em mais de 7 milhões de vacinados, todos com evolução favorável.

No Brasil, até a Semana Epidemiológica 48, em 4 de dezembro de 2021, foram hospitalizados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), confirmados por Covid-19, 19,9 mil casos abaixo de 19 anos. Na faixa etária de menores de 1 ano foram notificados 5.126 casos, de 1 a 5 anos 5.378 casos e, de 6 a 19 anos, 9.396 casos.

Em relação aos óbitos, foram notificados 1.422 óbitos por SRAG confirmados por Covid-19, 418 em menores de 1 ano, 208 de 1 a 5 anos e 796 de 6 a 19 anos.

Com Agência Fiocruz