Fiocruz confirma segurança da vacina de Oxford e AstraZeneca em idosos  

A Fiocruz afirmou nesta sexta-feira, 29, que o uso da vacina contra Covid-19 Oxford/AstraZeneca em idosos é seguro. A instituição é responsável pela produção e distribuição do imunizante no país. Segundo o fabricante, a vacina é indicada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, sem limite superior de idade.

“As evidências apresentadas até o momento e publicadas em revistas científicas especializadas confirmam a segurança e a imunogenicidade (produção de anticorpos) da vacina Oxford/AstraZeneca em idosos. De acordo com os resultados dos ensaios clínicos de fase 3, não há contra-indicações para imunização de idosos com a vacina Oxford/AstraZeneca.”, disse a Fiocruz em comunicado.

A polêmica sobre a aplicação do imunizante em idosos começou na quinta-feira, 29, quando a Alemanha contraindicou seu uso em idosos a partir de 65 anos de idade sob a alegação de que os dados sobre sua eficácia para essa faixa etária são “insuficientes”.

De fato, no estudo com resultados preliminares da fase 3 de testes clínicos, publicado na revista The Lancet, os pesquisadores disseram que ainda não havia casos de Covid-19 suficientes em pessoas com 65 anos ou mais para avaliar a eficácia específica neste grupo. Na época da publicação do estudo, esse grupo representava cerca de 8% dos voluntários.

A baixa participação de idosos com 65 anos ou mais ocorreu porque esse público foi incorporado em um segundo momento nos estudos em andamento, inclusive com outras vacinas. Inicialmente, o estudo era indicado apenas para pessoas de 18 a 55 anos de idade.

Mas o estudo de fase 2 apontou evidências robustas de segurança e imunogenicidade (produção de anticorpos protetores contra Covid-19) em pessoas com idade a partir de 65 anos: 100% das pessoas nesse grupo adquiriram anticorpos específicos após a segunda dose.

“De toda forma, para a vacina de Oxford/AstraZeneca, as evidências apresentadas já confirmam a segurança e a imunogenicidade (produção de anticorpos) da vacina para idosos”, finaliza a Fiocruz.

No Reino Unido, primeiro país a aprovar o uso do imunizante Oxford-AstraZeneca, a MHRA, agência regulatória, e o JCVI, comitê consultivo de especialistas independentes que assessora o país sobre imunização, indicam o uso desta vacina em adultos a partir de 18 anos e idosos de todas as idades.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também recomendou o uso emergencial da vacina para pessoas com 18 anos ou mais, sem limite superior de idade. No entanto, agência apontou a necessidade de dados adicionais da vacina em pessoas com 65 anos ou mais de idade, assim que disponíveis. A AstraZeneca afirmou em diversos ocasiões que mais idosos foram incluídos no estudo e que em breve dados sobre esse grupo específico devem ser disponibilizados.