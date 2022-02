Fiocruz classifica fase atual da pandemia como “janela de oportunidades”

Pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) afirmaram em um novo boletim divulgado nesta quarta-feira, 9, que a atual fase da pandemia no Brasil, com alta de casos causada pela variante ômicron, pode ser considerada como “uma janela de oportunidades”. Ou seja, o elevado número de casos associado a alta cobertura vacinal poderia criar um bloqueio temporário de transmissão do vírus no país

Os cientistas acreditam também que essa associação aumentaria a resposta imune, diminuindo o número de casos, internações e mortes pela doença. “Esse momento, portanto, pode representar uma oportunidade de readequação do sistema de saúde para o atendimento de casos mais graves e o acompanhamento de pessoas infectadas com sintomas mais leves”, dizem os pesquisadores.

E acrescentam. “Para isso, é necessária a implementação de práticas de telessaúde, testagem estratégica de casos suspeitos e seus contatos, bem como o reforço de estruturas hospitalares e ambulatoriais”.