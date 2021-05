Fiocruz: carga de IFA para 12 milhões de doses de vacina chega ao Brasil

Ao fim da tarde deste sábado, 22, pousou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção da vacina Astrazeneca/Oxford no Brasil. Segundo a Fiocruz, responsável pela fabricação do imunizante no território nacional, o material é suficiente para o processamento de 12 milhões de doses da vacina.



“Com o recebimento, os trabalhos nas linhas de produção do Instituto de Tecnologia em Imubiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), interrompidos na última quinta-feira (20), serão retomados na próxima terça-feira (25)”, afirma a Fiocruz. O envio da carga foi confirmado na última quinta-feira, após uma reunião de governadores com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming. Na terça-feira, doses do IFA devem chegar ao Instituto Butantan para a produção da Coronavac. Segundo a instituição, com a nova remessa recebida, estão asseguradas a produção de vacinas até a terceira semana de junho e entregas ininterruptas até 3 de julho. Ao todo, a Fiocruz entregou ao Programa Nacional de Imunizações 41,1 milhões de doses da vacina. Na sexta-feira, 21, foram disponibilizadas ao Ministério 6,1 milhões de doses, sendo 800 mil doses a mais do que o previsto inicialmente. Até às 18h do sábado, 21, 41.762.846 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o país tanto da Astrazeneca, como de Pfizer e Coronavac.