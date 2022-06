Fiocruz aponta que Covid tem índice de 59,6% e segue em alta no país

A Covid-19 corresponde a quase 60% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nas últimas quatro semanas no país e mantém o aumento nas tendências de curto e longo prazos, últimas três e seis semanas, respectivamente, de acordo com o Boletim InfoGripe Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira, 1º. Comparando com a última semana epidemiológica, quando o índice estava em 48%, o salto foi de pouco mais de 11%, atingindo os 59,6% apontados pela análise.

O balanço, é referente ao período de 22 e 28 de maio, e mostrou o potencial letal do SARS-CoV-2, vírus causador da Covid: dos casos de SRAG que evoluíram para óbito, 91,1% dos que apresentavam identificação viral tinham teste positivo para o novo coronavírus. Na semana epidemiológica avaliada, foram estimados 7,2 mil casos da doença.

“Os dados laboratoriais e por faixa etária mantém o alerta de que o cenário de crescimento atual é decorrente de aumento nos casos de Covid-19. No Rio Grande do Sul, em particular, tem se observado aumento também nos casos positivos para Influenza em diversas faixas etárias”, informou, em nota da entidade, o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Na faixa de 0 a 4 anos, a predominância é do do vírus sincicial respiratório (VSR), relacionado com bronquiolite, doença que pode levar crianças a quadros graves e até causar a morte.