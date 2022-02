Fiocruz alerta para crescimento das taxas de ocupação de UTI para Covid-19

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou uma nota técnica nesta quinta-feira, 3, com um alerta sobre o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS) e destacou que 13 estados tiveram um crescimento igual ou superior a cinco pontos percentuais entre 24 e 31 de janeiro. Em outros nove, o índice está em alerta crítico, quando o indicador é igual ou superior a 80%. O incremento coincide com o aumento de casos da doença registrados no país após o início da circulação da variante de preocupação ômicron.

O levantamento mapeou a situação das capitais e, entre as 25 que divulgaram dados, 13 estão na zona de alerta crítico, nove estão na zona de alerta intermediário e oito estão fora da zona de alerta. Com as informações, foi analisada a movimentação das infecções, que está saindo das capitais e avançando para cidades do interior.

“O comportamento das taxas em estados e capitais parecem apontar, em alguma medida, para a interiorização de casos de Covid-19 pela variante ômicron, com algumas capitais já apresentando mais estabilidade ou mesmo queda nas suas taxas, enquanto as taxas dos estados ainda crescem mais expressivamente”, diz o documento.

Este cenário é preocupante por causa das várias regiões do Brasil que ainda têm baixas coberturas vacinais e locais com recursos assistenciais precários. Os pesquisadores reforçaram a importância de tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19, pois a alta transmissibilidade da nova variante pode levar a “números expressivos de internações em leitos de UTI, mesmo com uma probabilidade mais baixa de ocorrência de casos graves”.