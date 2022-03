Festival de Cinema da OMS terá Sharon Stone como jurada

Sharon Stone será uma das juradas da 3ª edição do WHO Health for All Film Festival (HAFF) – festival de cinema lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2020 para contribuir com a promoção da saúde. A atriz americana, estrela de filmes como Instinto Selvagem e Invasão de Privacidade, que recentemente foi ameaçada de perder o emprego em um longa por se recusar a trabalhar com pessoas não vacinadas contra a Covid-19, estará ao lado de outras personalidades do setor para avaliar cerca de 70 curta-metragens selecionados entre filmes enviados por mais de mil cineastas de 110 países.

Além de Sharon, o festival contará com a participação da atriz britânica Emilia Clarke, da atriz argentina Mia Maestro, da produtora nigeriana Anita Abada,d o advogado da ONU na África do Sul, Eddie Ndopu e do apresentador alemão Dr Eckart von Hirschhausen. Os vencedores serão anunciados em maio de 2022.

Incluindo as inscrições recebidas este ano, já são quase 3.500 filmes inscritos para desde 2020. Muitos produzidos especificamente para o festival por pacientes, profissionais de saúde, ativistas, ONGs, estudantes, instituições públicas, além de cineastas profissionais. “O sucesso do Festival de Cinema Saúde para Todos, da OMS, reflete o grande interesse e a maior conscientização global sobre a importância da saúde e a garantia de que as pessoas possam atingir os mais altos níveis de bem-estar físico e mental”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros. Adhanom Ghebreyesus. “A ampla variedade de assuntos apresentados nas inscrições deste ano e o alto calibre dos juízes ressaltam a crescente importância do festival como plataforma para chamar a atenção do público para questões urgentes de saúde”.

Os 70 filmes selecionados estão disponíveis para visualização online em seis listas de reprodução, uma para cada uma das três principais categorias da competição: Cobertura Universal de Saúde, Emergências de Saúde e Melhor Saúde e Bem-estar, além de mais três quesitos sobre Reabilitação, Inovação em Saúde e Filmes Curtos. Na seleção deste ano, vários tópicos relacionados à saúde são abordados: trauma de guerras; doenças não transmissíveis, incluindo problemas de saúde mental; incapacidade; malária; doenças transmissíveis, incluindo a Covid-19 e a AIDS; bem como fatores ambientais e sociais de saúde, como violência baseada em gênero, segurança viária e poluição. Os benefícios do esporte e das artes para a saúde também estão representados entre os curtas.

Nas próximas semanas, os jurados revisarão os filmes selecionados e recomendarão os vencedores ao Diretor-Geral da OMS, que tomará a decisão final. Três “GRAND PRIX” e quatro prêmios especiais serão anunciados em maio, durante uma cerimônia de premiação online, seguida por uma série de discussões online com vencedores e jurados.

A OMS ainda incentiva o público a escolher um dos filmes que gostaria de defender e comentar sobre sua história/tema, até 10 de maio de 2022. Os comentários podem ser postados em suas redes sociais usando #Film4health ou através das playlists do YouTube disponíveis no site do Festival ou no canal da OMS, no YouTube. Uma playlist adicional – fora da competição – também será publicada até o final de março para contribuir com o tema do Dia Mundial da Saúde de 2022, “Nosso Planeta, Nossa Saúde”. Esta lista de reprodução reunirá inscrições de todas as três edições do HAFF, bem como outras produções da OMS e de outras agências das Nações Unidas.