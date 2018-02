Febre amarela: Parque do Carmo fecha e campanha é ampliada em SP

Desde sexta-feira 23, quando começou a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre amarela, os moradores do distrito de Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, estão recebendo vacinação contra a doença. A área entraria apenas nas próximas fases da campanha, mas o planejamento foi antecipado após um macaco ser encontrado morto, vítima da doença, no Parque do Carmo, no bairro de Itaquera.

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente orienta que os moradores evitem transitar pelo Parque Linear Rio Verde, também na Zona Leste. Apesar de não possuir nenhum caso de morte de macacos, o local é considerado área de risco, mas não pode ser fechado porque não possui grades ou portões de acesso.

Os outros bairros que ficam no entorno do Parque do Carmo — José Bonifácio, Cidade Líder, Iguatemi e São Mateus — já fazem parte da segunda fase da campanha, que começou no dia 25 de janeiro.

Os distritos de José Bonifácio, Cidade Líder, Iguatemi e São Mateus, localizados no entorno do Parque do Carmo, já estavam vacinando desde o dia 25 de janeiro, quando começou a primeira fase da campanha, que termina no dia 2 de março. Até o momento 727 pessoas foram vacinadas.