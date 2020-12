FDA reconhece em documento a segurança e eficácia da vacina da Moderna

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de saúde nos Estados Unidos, publicou na manhã desta terça-feira, 15, uma análise detalhada da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana Moderna. A documentação funcionará como um direcionamento para a reunião de um comitê independente que avaliará os dados oferecidos pela farmacêutica. Nele, são reconhecidos dois pontos de grande importância para a aprovação de uso emergencial: a segurança e eficácia do fármaco.

A decisiva reunião do Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos da FDA está marcada para ocorrer no próximo dia 17. Após o aval do comitê, a agência dará sua palavra final sobre a liberação emergencial do fármaco nos Estados Unidos, nos mesmos moldes da autorização da vacina da Pfizer, também para Covid-19, que ocorreu na semana passada.

Na documentação publicada pela FDA, é reconhecido que a vacina é 94% eficaz contra casos sintomáticos da Covid-19. Ratificando dados previamente divulgados pela empresa. A mesma publicação diz que, após as duas doses, a análise é positiva para um perfil seguro. Os estudos de fase 3 levaram em conta as evoluções clínicas de 30.000 participantes.