FDA autoriza reforço de vacina contra a Covid para jovens de 12 a 15 anos

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, autorizou a aplicação da dose de reforço da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 15 anos nesta segunda-feira, 3. O órgão também liberou o reforço para crianças imunocomprometidas de 5 a 11 anos e reduziu o intervalo para receber a dose adicional de seis para cinco meses.

“Com a onda atual da variante ômicron, é fundamental que continuemos a tomar medidas preventivas eficazes e que salvam vidas, como vacinação primária e reforços, uso de máscara e distanciamento social para combater eficazmente Covid -19”, afirmou Janet Woodcock, comissária em exercício da FDA, em comunicado à imprensa.

Para atualizar a autorização de uso emergencial da vacina para este grupo, a agência revisou dados israelenses sobre o reforço aplicado em 6.300 jovens e não encontrou problemas de segurança, além disso, não foram relatados episódios de miocardite, inflamação no músculo do coração, nem de pericardite, do revestimento externo do órgão.

A redução do prazo para receber o reforço levou em consideração a disseminação da variante ômicron e tem como objetivos melhorar a resposta de anticorpos e proteger a população mais cedo.

Sobre as crianças, a agência informou que a dose pode ser aplicada ainda na população que foi submetida a transplantes de órgãos sólidos, que podem não responder de forma adequada à proteção com duas doses.

“Com base na avaliação da FDA dos dados atualmente disponíveis, uma dose de reforço das vacinas atualmente autorizadas pode ajudar a fornecer melhor proteção contra as variantes delta e ômicron. Em particular, a variante ômicron parece ser ligeiramente mais resistente aos níveis de anticorpos produzidos em resposta às doses da série primária das vacinas atuais “, afirmou Peter Marks, diretor do Centro de Avaliação e Pesquisa Biológica da agência.

O início da vacinação com as novas recomendações ainda depende de liberação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), após reunião do conselho consultivo.