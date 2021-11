FDA autoriza dose adicional de vacina contra a Covid-19 para americanos

A Food and Drugs Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, anunciou nesta sexta-feira, 19, que autorizou a aplicação da dose de reforço das vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19 para pessoas com mais de 18 anos. Recomendações clínicas serão debatidas em uma reunião que será realizada ainda hoje por integrantes do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Vão receber a vacina os americanos que tomaram a segunda dose dos imunizantes há mais de seis meses e aqueles vacinados com a dose da Janssen há dois meses. Até então, só recebiam a dose adicionais as pessoas com mais de 65 anos e pessoas com 18 a 64 anos com risco de evoluir para casos graves ou expostas à doença por razões profissionais.

Estudos sobre a aplicação da dose de reforço embasaram a decisão da FDA, que analisou dados de resposta imunológica dos dois imunizantes. A agência também levou em consideração as informações sobre aumento de casos da doença nos Estados Unidos e o risco de miocardite, inflamação do músculo do coração, e pericardite, inflamação do revestimento externo do órgão, após a imunização.

Segundo a agência, os efeitos colaterais das doses de reforço são reportados em documentos sobre profissionais de saúde e eles contém análises sobre riscos ao coração.

“Os efeitos colaterais mais comumente relatados por indivíduos que receberam uma dose de reforço das vacinas foram dor, vermelhidão e inchaço no local da injeção, bem como fadiga, dor de cabeça, dores musculares ou articulares e calafrios. É de notar que os gânglios linfáticos inchados nas axilas foram observados com maior frequência após a dose de reforço do que após a série primária de duas doses”, diz comunicado da FDA à imprensa.