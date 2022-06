FDA aponta eficácia em vacina da Pfizer para menores de 5 anos

A Food and Drug Administration, agência reguladora dos Estados Unidos, publicou um documento em que avalia que três doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech demonstraram segurança e eficácia para a população de 6 meses a menores de 5 anos. Este grupo ainda não tem autorização para receber os imunizantes disponíveis contra a doença, mas um pedido da farmacêutica já foi encaminhado para a agência. Solicitação semelhante também foi feita pela Moderna.

O documento tem data desta quarta-feira, 15, quando o Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados vai se reunir para debater a possibilidade de autorizar a vacinação para este público.

“Dada a incerteza da pandemia de Covid-19 e a probabilidade de continuação da transmissão do SARS-CoV-2 durante os meses seguintes, a implantação da vacina para uso em crianças 6 meses a 4 anos de idade provavelmente terá um efeito benéfico sobre a COVID-19 e à morbidade e mortalidade nesta faixa etária”, diz trecho do texto.

A previsão do governo norte-americano é de que a vacinação tenha início assim que ocorrer a aprovação. No início deste mês, Ashish Jha, coordenador de resposta à Covid-19 da Casa Branca, informou que a imunização do público pode ser iniciada a partir do próximo dia 21, caso os imunizantes da Pfizer e da Moderna recebam autorização da agência reguladora norte-americana Food and Drug Administration e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC). Jha disse que o governo vai oferecer 10 milhões de doses para os estados e centros de saúde.

A Pfizer/BioNTech aguarda a liberação de seu imunizante para crianças pequenas. No mês passado, a empresa divulgou que estudos iniciais com crianças de 6 meses e menores de 5 anos apontaram que a vacina das empresas contra a Covid-19 é segura e o esquema com três doses tem eficácia de 80,3% contra a doença. O teste foi realizado durante a circulação da variante de preocupação ômicron, dominante no mundo.

Também em maio, a Moderna solicitou a autorização para uso de seu imunizante contra a Covid para crianças de 6 meses a 6 anos para a FDA e para a Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Um pedido para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve ser feito ainda neste semestre.