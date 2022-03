Fapesp lança edital para atuação de pesquisadores em risco em São Paulo

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) acaba de lançar uma chamada de propostas para possibilitar que instituições de pesquisa do Estado de São Paulo recebam pesquisadores de países em que suas atividades estejam expostas a risco. O edital de suplementação rápida, com valor total de R$ 20 milhões, oferecerá Auxílio Pesquisador Visitante e Bolsas de Pós-Doutorado.

As submissões de propostas podem ser feitas pelo Sistema de Apoio à Gestão (SAGe) entre esta segunda-feira, 28, e 30 de agosto. Os processos de avaliação seguirão um fluxo especial, garantindo que as análises ocorram em poucos dias, considerando a situação de emergência.

“A Fapesp lançou uma chamada de implementação rápida em 2020, no início da pandemia. Na ocasião, conseguimos em quatro dias ter projetos aprovados. Aqui também trabalharemos para que a presente chamada possa ter resultados semelhantes em eficiência. Entendemos que a velocidade, sem prejuízo da avaliação da pertinência das propostas, deva ser nosso principal determinante”, afirma Luiz Eugênio Mello, diretor científico da Fapesp.

O Auxílio a Pesquisador Visitante será concedido por até 12 meses, podendo ser prorrogado, em caráter excepcional. As Bolsas de Pós-Doutorado terão duração de 24 meses, igualmente prorrogáveis. As propostas serão analisadas assim que forem submetidas, até o limite dos recursos disponíveis ou a data de encerramento do edital.

Durante a vigência do Auxílio a Pesquisador Visitante ou da Bolsa de Pós-Doutorado, a instituição deverá garantir aos pesquisadores o apoio institucional necessário para a condução da pesquisa, bem como para a sua instalação na cidade em que será desenvolvido o projeto.

A chamada está disponível aqui e mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: paisesconflagrados@fapesp.br.