Famosa no interior, ela atrai pacientes de grandes centros urbanos

Um consultório com decoração clean e aconchegante, localizado no interior do Paraná, tornou-se o principal ponto de referência em procedimentos de Harmonização Facial no Paraná. Por ali, tem circulado frequentadores assíduos das listas vip de eventos paranaenses, empresários e políticos. Privacidade, sigilo, mapeamento completo da estrutura da face do paciente com resultados personalizados e aspectos naturais – realçando a beleza estética – se tornaram a chave do sucesso do local.

Conhecida como um dos principais polos da agricultura brasileira, Campo Mourão – a 460 km de Curitiba e 80 km de Maringá – é agora destino daqueles que procuram realçar os contornos estéticos ou o rejuvenescimento da pele com técnicas avançadas em diferentes procedimentos ofertados pela Harmonização Facial.

No comando da clínica, a farmacêutica Thiara Souza Dias – que tem sólida formação acadêmica na área, com títulos de pós-graduação e especialização – está com a agenda lotada e seu nome tem se tornado uma grife em Harmonização Facial. Na contramão dos profissionais do setor, Thiara se estabeleceu no interior paranaense em busca de melhor qualidade de vida e para ficar próximo à família que reside em Araruna – a 18 km de Campo Mourão.

Apesar da mudança, a fama profissional a acompanhou. O atendimento anterior, realizado em pacientes de São Paulo, foi reduzido. Em Campo Mourão, o novo consultório lotou. Mesmo assim, pacientes da capital paulista se somaram aos de Curitiba e outras grandes cidades do Paraná em busca da qualidade nos procedimentos realizados pela farmacêutica esteta, que também ministra cursos privativos à outros profissionais da área.

A fama da especialista se espalha no boca-a-boca e pelas redes sociais. Munida de microcânulas (tipo de agulha sem ponta, que reduz riscos de perfuração de vasos sanguíneos) ela tem maestria na aplicação de preenchedores, bioestimuladores e na correção de grandes imperfeições da face humana. Na maioria dos procedimentos realizados, os clientes não apresentam qualquer hematoma, resultado comum em outros consultórios.

Além disso, Thiara adapta técnicas para o atendimento personalizado de cada cliente. Entre os vários procedimento que realiza, ela é conhecida por esculpir lábios perfeitos em suas pacientes. Este é um dos principais procedimentos procurados no consultório, com pessoas que se deslocam de outros estados para Campo Mourão em busca da farmacêutica que está constantemente se reciclando em cursos e palestras da área.

A profissional também tem um perfil apreciado pelos clientes que se submetem aos procedimentos de Harmonização Facial: a total discrição em relação a identidade dos pacientes. As famosas fotos do “antes e depois” só são publicadas em suas redes sociais, após consentimento expresso em contrato. Outro detalhe: Thiara acredita na tese de “menos é mais”, conseguindo rejuvenescer a aparência de pacientes sem causar profundas transformações que, em alguns casos, chegam causar impacto em outras pessoas.

“A intenção é atuar para obter resultados naturais, que contribuam para o bem-estar do paciente e da saúde de sua pele. Se necessário, realizamos várias sessões mas, evito sempre o excesso que muitas vezes provoca estranheza. Vamos moldando lentamente as faces, em uma evolução constante que os pacientes só percebem quando visualizam a foto registrada no primeiro dia do atendimento”, diz ela.

Com conhecimento da anatomia humana, ela é metódica nas aplicações durante os procedimentos. Na primeira consulta, o paciente apresenta suas queixas e passa pela avaliação da estrutura de seu rosto. O resultado é discutido abertamente.

“Tentamos atender o desejo de cada cliente mas, lembrando que o principal ganho é a saúde da pele, que sempre vem acompanhada de uma melhora estética. Não é apenas o cliente que decide. É um decisão conjunta. Há casos em que a expectativa do paciente não pode ser correspondida e deixamos isto transparente. Às vezes, até evitando procedimentos que seriam desnecessários e que exigiram altas somas em dinheiro”.

Thiara também é referenciada na aplicação de bioestimuladores que estimulam as células (fibroblastos) do corpo, ampliando a produção de colágeno. As substâncias são biocompatíveis e bioabsorvíveis, não agredindo o corpo e sendo absorvidas sem prejudicar o organismo.

“Não posso simplesmente aplicar a toxina botulínica em uma pessoa de idade avançada e com pele comprometida pelo avanço dos anos. Neste caso, aplicamos os bioestimuladores que preenchem, hidrata, tonificam a pele,melhorando a flacidez a longo prazo. Desta forma, o tratamento ocorre de forma saudável e natural.”

A profissional evita falar sobre o perfil de seus pacientes e prefere resumir: “são pessoas interessadas na saúde e no bem-estar, muitas vezes com uma sensível melhora na autoestima”.

Harmonização Facial

A Harmonização Facial – com prática conhecida há 40 anos – reúne uma série de técnicas, utilizadas principalmente no rosto, com o objetivo de deixar a face mais simétrica e harmônica.

A maior parte dos procedimentos é minimamente invasiva e pode ser realizada no consultório, em apenas um dia ou em algumas sessões. Na harmonização facial o preenchimento é feito com substâncias presentes no organismo humano, o que facilita o aceitamento pelo corpo.

Serviço

Harmonização Facial

Dra. Thiara Dias

Facebook.com/Dra.ThiaraDias

Instagram.com/Dra.ThiaraDias

WhatsApp : (44) 99180-8182