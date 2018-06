Rosely Sayão responde a uma mãe que deseja saber com quantos anos é apropriado que ela permita que a filha namore. A psicóloga afirma que a questão do namoro mudou ao longo das últimas décadas já que, anteriormente, os pais simplesmente vetavam esses relacionamentos. “Hoje, a relação entre pais e filhos é muito mais próxima. Assim, eles pensam que devem dar a permissão. Mas vale a pena refletir sobre o assunto”. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: