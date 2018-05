A psicóloga Rosely Sayão responde à dúvida de uma mãe que tenta auxiliar a filha de nove anos a superar o tradicional medo do escuro. Ela deseja saber se é normal as crianças dessa idade terem medo de dormir sozinhas ou andar pela casa à noite. Segundo Rosely, a falta de luz na casa faz as crianças imaginarem pensamentos e situações que causem medo. ‘É na escuridão que nossos pensamentos viram fantasma’, diz Rosely. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: