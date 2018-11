Falta de informação: esse é o maior desafio para enfrentar o diabetes

O diabetes é uma síndrome metabólica que pode ter graves consequências se não for tratada adequadamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 422 milhões de adultos têm essa doença que é responsável pela morte de 1,6 milhão de pessoas a cada ano. Já o Ministério da Saúde informa que, entre 2010 e 2016, houve um crescimento de 11,8% no número de mortes, totalizando 406.452 óbitos no período.

Além disso, o número de homens diagnosticados com diabetes aumentou 54% entre 2006 e 2017, passando de 4,6% para 7,1%, de acordo com dados da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel). Apesar do percentual mais elevado, a população feminina é a mais afetada pelo diabetes (8,1%) ainda que o crescimento tenha sido inferior (28,5%). O fenômeno também se repete no mundo: cerca de 8% da população feminina – o equivalente a 205 milhões de mulheres – são diabéticas.

O crescimento mundial tem preocupado especialistas, que buscam alternativas para enfrentar o diabetes – especialmente o Tipo 2, considerado a maior epidemia global da história. Uma das iniciativas da comunidade médica foi realizar o I Curso Internacional sobre o Diabetes para discutir soluções para combater o aumento de casos.

“Se quisermos evitar o agravamento desta epidemia crescente, precisamos tomar medidas em todos os níveis, incluindo políticas governamentais de saúde e planejamento urbano. As Sociedades Nacionais de Diabetes e Endocrinologia também precisam promover abordagens preventivas”, alertou Andrew Boulton, presidente da Federação Internacional de Diabetes (IFD, na sigla em inglês), que participou da conferência.

Desinformação

A desinformação é o grande problema. Levantamento recente publicado na revista Saúde mostrou que grande parte dos brasileiros desconhece as consequências de não tratar o diabetes da forma correta. O dado desperta preocupação já que no Brasil há 14 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença, colocando o país como a quarta nação com maior quantidade de pacientes. Os números também são altos quando falamos de indivíduos pré-diabéticos: 40 milhões de pessoas.

A pesquisa averiguou, por exemplo, que o brasileiro não sabe que entre as consequências do diabetes está o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como acidente vascular cerebral (AVC), condição que pode levar à morte. Grande parte dos entrevistados afirmaram também que doenças como câncer, AIDS e Alzheimer são mais graves que o diabetes. Outro desconhecimento está relacionado às causas: entre os entrevistados diabéticos, 50% acreditam que ela é hereditária – o que não é sempre o caso –, enquanto 35% associam o diabetes ao stress.

A desinformação pode ser prejudicial para o diagnóstico precoce e o tratamento, afetando a qualidade de vida do paciente. “Algumas pessoas subestimam os perigos por causa da falta de conhecimento, especialmente sobre as consequências de não tratar adequadamente o diabetes. O fato de ser uma doença silenciosa também pode influenciar nessa questão”, comentou José Marcondes, médico do Centro de Diabetes do Hospital Sírio Libanês.

Entenda o diabetes

Para Ruy Lyra, membro da Comissão Internacional da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), a primeira informação fundamental para entender a doença é saber que existem dois tipos principais, cujas causas, diagnósticos e tratamentos são diferentes.

Diabetes tipo 1

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o diabetes Tipo 1 ocorre quando o sistema imunológico ataca as células betas, responsáveis pela produção de insulina – hormônio que controla os níveis de glicose –, reduzindo ou impedindo sua liberação para o corpo. Quando isso acontece, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia. O Tipo 1, considerado uma doença autoimune, aparece geralmente na infância ou adolescência, embora haja casos em adultos. Essa variedade, que atinge cerca de 5% a 10% dos diabéticos, é tratada através da insulinoterapia, pela qual é possível controlar os níveis de glicose no sangue.

Diabetes tipo 2

Já o Tipo 2 acontece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz o suficiente para controla a taxa de glicemia. De acordo com Marcondes, que também é autor do livro “Como cuidar: Diabetes”, os fatores de riscos para o Tipo 2 são histórico familiar, idade, sedentarismo e excesso de peso. Esse tipo de diabetes corresponde por cerca de 90% dos diagnósticos. Embora se manifeste com mais frequência em adultos, principalmente a partir dos 40 anos, pessoas mais jovens também podem apresentar a doença. Já o tratamento – de caráter medicamentoso – é mais personalizado, ou seja, considera as características e necessidades de cada paciente.

Prevenção

Segundo Lyra, ainda não existe nenhuma medida preventiva eficaz para evitar o Tipo 1. Já o Tipo 2 pode ser prevenido com mudanças no estilo de vida (alimentação adequada, controle do peso e prática de exercício físico). “Apenas a mudança de comportamento reduz em até 60% a probabilidade do surgimento do diabetes. Além disso, realizar avaliações periódicas para verificar as taxas glicêmicas é um passo importante na prevenção, especialmente para quem tem histórico familiar da doença”, recomendou.

Já Boulton acrescenta sugestões voltadas tanto para a comunidade médica quanto para os pacientes. Para ele, quando dividido em três fases (primária, secundária e terciária) a prevenção se torna mais eficiente. A prevenção primária, por exemplo, foca na triagem de pessoas com alto risco de desenvolver a doença. Já a secundária avalia pacientes diabéticos para identificar precocemente o desenvolvimento das complicações, que incluem doença ocular e renal. A última etapa compreende os cuidados precoces apropriados para esses indivíduos.

Complicações: como evitar?

Quando não tratado adequadamente, o diabetes eleva o risco de complicações crônicas, como a retinopatia (que pode causar perda visual), nefropatia (responsável pela insuficiência renal, que pode demandar diálise ou transplante de rins), neuropatia (danos nos nervos que causam dores intensas), pé-diabético (úlceras nos pés, que podem levar à amputação de membros inferiores) e doenças cardiovasculares (ataque cardíaco e AVC). Muitas dessas complicações podem causar a morte do paciente.

Para prevenir esses problemas, a orientação é manter glicose, colesterol e pressão arterial sob controle; o monitoramento pode ser feito através da boa alimentação, prática regular de atividade física e utilizar os medicamentos conforme prescrição médica.