Exercitar o corpo enquanto trabalha melhora a cognição mental, diz estudo

“Estações de trabalho ativas”, ou seja, ambientes que tenham esteiras para caminhar, bicicletas ou mesas com regulagem para trabalhar de pé podem ser eficazes para reduzir o tempo sedentário sem comprometer o desempenho profissional e ainda melhorar a cognição mental. Esses foram os resultados de um estudo sobre prática de atividade física no ambiente de trabalho publicados na revista médica Journal of the American Heart Association.

Para os pesquisadores, esse tipo de prática tem benefícios significativos para a saúde e o bem-estar dos funcionários de escritório, que costumam passar longos períodos sentados. A implementação dessas estações pode, consequentemente, contribuir para a saúde preventiva ao reduzir o risco de doenças crônicas associadas ao sedentarismo, como diabetes e hipertensão.

Pesquisa e coleta de dados

A pesquisa envolveu 44 participantes em um ensaio clínico randomizado. Quatro escritórios foram avaliados por quatro dias consecutivos. Os ambientes ou estações de atividade incluíram uma mesa fixa para ficar em pé ou sentado no primeiro dia, seguido de três estações de trabalho ativas (com esteiras dobráveis, simuladores de caminhada (steppers) ou mesas com regulagem para trabalhar de pé) de forma aleatória.

Posteriormente, os pesquisadores analisaram a função neurocognitiva dos participantes com base em avaliações de raciocínio, memória de curto prazo e concentração. Já as habilidades motoras foram avaliadas por meio de testes on-line de velocidade de digitação. Após compararem o tempo de trabalho sentado (sedentário) com as “estações de trabalho ativas”, os cientistas constataram que esta última causou melhorias ou estabilidade nos testes neurocognitivos após o primeiro dia.

Velocidade de digitação

A pesquisa destaca que o uso de “estações de trabalho ativas” não diminuiu as funções neurocognitivas essenciais ou a precisão das habilidades motoras finas, exceto a velocidade de digitação, que foi ligeiramente melhor durante o tempo sentado em comparação com qualquer estação ativa.

Os cientistas também enfatizam a importância das intervenções para reduzir o sedentarismo no local de trabalho e concluem que a implementação de estações de exercício pode beneficiar os trabalhadores de escritório, aumentando a atividade física e reduzindo o tempo sedentário, mas sem comprometer o desempenho profissional. No entanto, é importante considerar a adaptação dessas estações às necessidades específicas de cada ambiente profissional.