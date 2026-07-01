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Saúde

Exclusivo: Sudeste concentra 35% dos acidentes elétricos do país; saiba as principais causas

Levantamento da Abradee obtido pela Radar aponta que a região registrou 78 mortes em 2025, acendendo alerta para a falta de cuidado em atividades cotidianas

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 10h20 | Atualizado em 1 jul 2026, 10h23
Sudeste liderou acidentes na rede elétrica em 2025, com 243 ocorrências na região
Sudeste liderou acidentes na rede elétrica em 2025, com 243 ocorrências na região (//Divulgação)
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O Sudeste brasileiro liderou o número de acidentes na rede elétrica em 2025 no Brasil. No ano passado, foram contabilizadas 243 ocorrências na região, o que corresponde a 35% de todos os registros do país. Os dados da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) foram obtidos com exclusividade pela Radar.

Os casos no Sudeste resultaram em 78 mortes, 91 lesões graves e 74 lesões leves. Apesar de permanecer na liderança nacional por mais um ano, o levantamento da Abradee indica que houve queda nos registros em comparação com 2024, quando ocorreram 262 acidentes e 86 vítimas fatais.

A entidade aponta que, entre os fatores que mais colaboraram para os acidentes, estão a falta de cuidado nas obras civis ou manutenções domésticas. Juntas, essas causas responderam por 102 episódios na região. Outras circunstâncias bastante comuns envolvem cabos energizados próximos ao solo, podas de árvores e manipulações indevidas ou clandestinas na fiação elétrica local.

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Mesmo com a diminuição das ocorrências no Sudeste, a presidente da Abradee, Patricia Audi, avalia que “os números mostram que centenas de pessoas ainda se expõem a situações que poderiam ser evitadas. Segurança com a rede elétrica precisa fazer parte da rotina de todos”, defende.

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É neste contexto que a 20ª edição da Campanha Nacional de Segurança com a Rede Elétrica adota neste ano o lema “Energia liga. Segurança protege”. A iniciativa institucional visa conscientizar a população sobre como evitar exposições desnecessárias ao perigo, reforçando fortemente a ideia de que a segurança deve ser uma prática cotidiana para preservar vidas em todo o território brasileiro.

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