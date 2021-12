Europa tem restrições a viagens e lazer para frear avanço da ômicron

Com o avanço da nova variante ômicron, a Europa se prepara para adotar estratégias mais rígidas para evitar mais uma onda de casos de Covid-19 e há locais que já estão com regras para tentar conter a disseminação da doença. Restrições a viagens e a bares e restaurantes antes das festas de fim de ano estão entre os planos de países como Alemanha e Dinamarca.

Nesta quinta-feira, 16, a França anunciou que viagens não essenciais entre o país e o Reino Unido estão proibidas. O governo suíço informou que será necessário comprovar vacinação em locais fechados e que, em bares e danceterias, frequentadores terão de apresentar testes negativos.

Na Irlanda, foi determinado o fechamento antecipado de bares e restaurantes. Em Portugal, os viajantes precisam apresentar um teste negativo para Covid. Também foram desencadeados alertas sobre a gravidade da situação. Enquanto o Reino Unido considera a nova variante uma ameaça, a Alemanha considera a possibilidade de que a ômicron desencadeie uma quinta onda “massiva”, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

A variante ômicron foi relatada à Organização Mundial da Saúde (OMS) por pesquisadores da África do Sul e logo foi classificada como uma variante de preocupação no final de novembro. Desde então, tem se alastrado rapidamente no continente europeu, que já enfrentava um aumento de casos de Covid-19, principalmente entre não vacinados e pessoas que não concluíram o esquema vacinal.