Europa libera vacina da Pfizer contra Covid para crianças de 5 a 11 anos

A vacina contra Covid-19 da Pfizer foi liberada para crianças de 5 a 11 anos pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) nesta quinta-feira, 25. O imunizante é aplicado em crianças dessa faixa etária nos Estados Unidos desde o começo deste mês e a farmacêutica solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a inclusão desde grupo no Brasil no último dia 12.

As crianças vão receber um terço da dose aplicada em jovens com mais de 12 anos, totalizando dez microgramas, que, em um estudo com quase 2 mil crianças, mostrou-se 90,7% eficaz para evitar casos sintomáticos da doença. O esquema completo será feito com duas doses.

“Das 1.305 crianças que receberam a vacina, três desenvolveram Covid-19 em comparação com 16 das 663 crianças que receberam placebo”, informou, em comunicado, a agência.

Segundo a EMA, os efeitos adversos são leves a moderados e incluem dor e vermelhidão no local da aplicação, dor de cabeça e calafrios, que melhoram alguns dias depois da imunização.

No Brasil, o pedido ainda é analisado pela Anvisa.