Europa continua batendo recordes de novos casos de Covid-19

A situação da pandemia da Covid-19 na Europa continua alarmante. Pelo quarto dia consecutivo, a Alemanha bateu recorde de novos casos diários com 50.196 novas infecções, registradas na noite de quinta-feira, 11, segundo dados do Instituto de Vigilância Sanitária Robert Koch. Embora o número de óbitos não acompanhe o crescimento de contaminados – registrou 235 mortes nas últimas 24 horas, número muito abaixo do recorde de 1.734 vítimas fatais, alcançado em 19 de janeiro – o país tem atualmente 4,96 milhões de pessoas contaminadas e um total 97.394 de mortes. O Instituto Robert Koch também relatou um aumento na taxa de incidência do SARS-CoV-2, que em sete dias, passou de 232 para 249 pessoas infectadas por 100.000 habitantes.

Mesmo com o surto atingindo níveis recordes, alguns países desenvolvidos consideram os lockdowns desnecessários. Os três partidos políticos alemães, que pretendem formar uma coligação governamental no início de dezembro, concordaram em não estender o estado de emergência no país. Mas pretendem apresentar um projeto de lei à Câmara dos Deputados do Bundestag, nesta sexta-feira 12, para que o uso de máscaras faciais e o distanciamento social em espaços públicos continuem a valer até março do ano que vem.

Na Holanda, a situação não é muito diferente. O primeiro lockdown da Europa Ocidental desde o verão deve ser anunciado na noite desta sexta-feira, seguindo recomendações de um painel consultivo de especialistas. Entre as medidas restritivas para combater o aumento do coronavírus no país – que atingiu 16 mil pessoas pelo segundo dia consecutivo – estão o cancelamento de eventos e o fechamento de teatros, cinemas, cafés e restaurantes. Apenas as escolas devem permanecer abertas. De acordo com o conselho, após um bloqueio de três semanas, a entrada em locais públicos deverá ser limitada a pessoas que foram totalmente vacinadas ou que comprovem terem se recuperado recentemente de uma infecção pelo SARS-CoV-2.

Apesar da taxa de vacinação de adultos ser de quase 85%, hospitais holandeses estão lotados e foram forçados a reduzir o atendimento regular para tratar pacientes com a Covid-19. No mês passado, cerca de 70% das pessoas internadas em unidades de terapia intensiva não foram vacinadas ou haviam recebido apenas a primeira dose, segundo dados do Instituto de Saúde da Holanda (RIVM). Na semana passada, o país reintroduziu as máscaras e expandiu a lista de locais que exigem o passaporte da vacina, demonstrando esquema vacinal completo ou resultado negativo para a Covid-19, para acesso. Mesmo assim, as novas infecções por praticamente dobraram na última semana, com taxa de incidência de 400 contaminações para cada 100.000 habitantes.