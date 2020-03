EUA registram mais de 500 casos de coronavírus

O número de casos confirmados pelo coronavírus nos Estados Unidos superou neste domingo (8) os 500. Uma contagem da Universidade Johns Hopkins elevou a 537 o número de casos após a confirmação do diagnóstico na Pensilvânia, em Illinois, Massachusetts, Connecticut e Nova Jersey.

O vírus chegou a 34 dos 50 estados americanos e matou pelo menos 22 pessoas. A capital americana anunciou o primeiro caso no sábado (7) e Califórnia, Nova York e Oregon estão em estado de emergência.

Mesmo assim, o presidente Donald Trump defende a resposta “perfeitamente coordenada” dos Estados Unidos ao novo coronavírus. Em meio a críticas pelos cortes na saúde e erros estratégicos que não conseguiram deter sua rápida propagação, ele publicou em suas redes sociais neste domingo (8) que os meios de comunicação tentam fazer com que seu governo “ficar mal” à medida que aumentam as críticas pelos mais de 500 casos registrados.

We have a perfectly coordinated and fine tuned plan at the White House for our attack on CoronaVirus. We moved VERY early to close borders to certain areas, which was a Godsend. V.P. is doing a great job. The Fake News Media is doing everything possible to make us look bad. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020