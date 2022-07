EUA devem adotar novo plano de vacinação para conter subvariantes

Com o aumento de hospitalizações pela Covid-19 nos Estados Unidos, o governo norte-americano pretende elaborar um plano de vacinação que permita que todos os adultos recebam a segunda dose de reforço. A estratégia decorre de preocupações de Anthony Fauci, principal conselheiro médico da Casa Branca e outros funcionários do alto escalão do governo Biden sobre a atual situação no país, potencializada pelas subvariantes da ômicron, BA.4 e BA.5, altamente contagiosas.

“Conversamos o tempo todo sobre quais medidas são possíveis fazer para proteger melhor o povo americano”, disse Ashish Jha, coordenador de Covid da Casa Branca. Ele não confirmou a adoção do novo plano de imunização, mas afirmou que as autoridades federais de saúde vêm discutindo a possibilidade de oferecer reforços para todos os adultos “há algum tempo”. Jha disse ainda que, em última análise, essas decisões caberão à Food and Drug Administration (FDA) e aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Atualmente, a BA.4 e BA.5 – consideradas as formas mais contagiosas do vírus até o momento – representam mais de 80% dos novos casos de Covid nos EUA, segundo dados do CDC. No final de março, os reguladores federais de saúde aprovaram um segundo reforço para pessoas maiores de 50 anos e indivíduos imunocomprometidos, em meio a um aumento de infecções causadas ​​pela BA.2, subvariante anterior da ômicron. Ainda de acordo com o CDC, apenas 30% das pessoas elegíveis receberam a dose.

“Para pessoas com 50 anos ou mais, minha mensagem é simples”, disse Jha. “Se você não tomou uma vacina este ano, vá tomar agora.”

