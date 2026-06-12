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Saúde

EUA, Canadá e México, as sedes da Copa, lideram casos de sarampo nas Américas, despertando alerta global

Autoridades estão preocupadas com o aumento de casos do vírus na América do Norte devido à falta de vacinação

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 13h00 | Atualizado em 15 jun 2026, 12h53
sarampo
Sarampo: um dos vírus mais contagiosos do planeta (Ilustração: Kateryna Kon/Science Photo Library/Getty Images)
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EUA, Canadá e México, as sedes da Copa, lideram casos de sarampo nas Américas, despertando alerta global Priorize VEJA no Google

Poucos vírus são tão contagiosos como o do sarampo. Calcula-se que uma pessoa infectada possa transmiti-lo a outras 18 – uma proporção bem maior do que covid, gripe, HIV e outros patógenos. Mas a humanidade conta com uma arma eficiente para deter essa cadeia de disseminação: a vacina.

O problema é que, devido à imunização abaixo da meta em diversos países, o planeta fica à mercê do microrganismo que é transmitido pelo ar. E isso se torna ainda mais preocupante com a Copa do Mundo.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), os casos de sarampo aumentaram 32 vezes entre 2024 e 2025 nas Américas, fenômeno puxado por três países, México, Estados Unidos e Canadá. Sim, as três sedes do torneio esportivo.

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De quase 15 000 infecções notificadas no período, cerca de 95% delas se concentram nessas nações. Foram 14 106 casos, número que pode ter sido subestimado e crescido de lá pra cá.

Nesse mesmo período, o Brasil registrou 38 episódios, todos relacionados a pessoas que pegaram o vírus em viagens fora do país. Seguimos com o certificado de “livres de circulação de sarampo”, mas essa distinção vira e mexe é colocada em xeque.

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Afinal, vivendo num mundo globalizado com vacinação insuficiente, o vírus encontra caminhos para se proliferar.

Por que a Copa do Mundo despertou o alerta

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que os episódios de sarampo “cresceram vertiginosamente” desde os anos 2000. Vacinação abaixo da meta é um dos principais motivos desse recrudescimento.

Na América do Norte, em particular, a rejeição ao imunizante ou a falta de distribuição contribuíram para a disseminação do vírus. Nos EUA, políticas de governo que colocam em dúvida a vacinação tornaram a situação ainda mais perigosa.

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Agora, com gente do mundo todo visitando as cidades da Copa, há um sério risco de exportação da doença para outras nações, inclusive a nossa.

Daí a campanha do Ministério da Saúde brasileiro para viajantes com destino ao torneio checarem a caderneta de vacinação e tomarem a vacina caso não tenham certeza de estar com a proteção em dia.

Com o sarampo não se brinca. Altamente contagioso, transmitido por espirros, acessos de tosse e contato próximo, o vírus gera sintomas parecidos com os de uma gripe, que tendem a evoluir para erupções cutâneas. Em algumas circunstâncias, progride com complicações potencialmente fatais – em 2024, ocorreram 95 000 mortes pelo planeta.

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Por que a vacina é crucial

A ameaça pode ser evitada com uma vacina segura e eficaz, com anos de estrada. A OMS estima que as picadas tenham prevenido 59 milhões de mortes entre 2000 e 2024.

A proteção é feita com a vacina tríplice viral, que, além do sarampo, barra a caxumba e a rubéola. Ela é fornecida gratuitamente pelo SUS a crianças a partir do primeiro ano de vida – são duas doses, aplicadas com um intervalo.

Não é coincidência: as infecções e mortes por sarampo registradas ocorreram entre pessoas não imunizadas ou com o esquema vacinal incompleto.

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O alerta precisa ganhar os ares porque, no Brasil, a taxa de vacinação na população-alvo atingiu 92% na primeira dose e 78% na segunda. A meta do Ministério da Saúde é alcançar os 95% – ou seja, há uma fatia do povo brasileiro descoberto.

No mundo a situação é ainda pior: a OMS pontua que, em 2024, 84% da população que deveria ser vacinada realmente recebeu a primeira dose do imunizante.

O sarampo se aproveita dessas brechas para circular e fazer suas vítimas. Um cenário que pode se agravar com a Copa do Mundo caso a vacinação persista abaixo das metas e os movimentos antivacina sigam espalhando desinformação.

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