Estudos do CDC mostram por que é urgente vacinar crianças contra Covid-19

Dois novos levantamentos divulgados hoje pelo Centro de Controle de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, reforçam a segurança e a importância das vacinas contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

As pesquisas demonstram que eventos adversos causados pelos imunizantes da Pfizer-BioNTech são raros, confirmando achados de estudos anteriores, e mostram que crianças não vacinadas ficam bastante vulneráveis ao desenvolvimento de sintomas graves da doença, como também tem sido concluído por outros trabalhos.

O primeiro estudo analisou dados de 43 mil crianças imunizadas durante seis semanas corridas no início da campanha, em novembro. A maior parte das queixas após a injeção foi de dor no local, dor de cabeça e cansaço, manifestações comuns após a aplicação de qualquer vacina. A miocardite (inflamação do músculo cardíaco), efeito adverso raro, foi detectada em onze crianças. Sete delas já haviam se recuperado e quatro encontravam-se em recuperação.

A segunda análise teve como objetivo conhecer o perfil de crianças infectadas hospitalizadas. Os prontuários de 700 jovens com menos de 18 anos foram investigados. Menos de 1% estava vacinado.

Além disso, mais da metade apresentava uma comorbidade – obesidade era a mais frequente. Entre os menores de cinco anos, havia infecção também por outros vírus respiratórios. No total, 15% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica e 1,5% faleceu.