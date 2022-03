Estudo revela seis razões para vacinar já crianças contra a Covid-19

Um estudo divulgado no renomado jornal científico The New England Journal of Medicine comprovou a importância da vacinação contra a Covid-19 de crianças e adolescentes.

De acordo com o trabalho, feito por cientistas do Boston Children´s Hospital e do Centro de Controle de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, a maioria de crianças e adolescentes entre 5 a 18 anos internadas em razão da doença em 31 instituições pediátricas americanas não estava imunizadas.

Na faixa etária de 5 a 11 anos, 92% dos hospitalizados não tinham recebido a proteção das vacinas. Desses, 16% encontravam-se em estado crítico e, entre os intubados, 90% estavam desprotegidos.

Entre os mais velhos, de 12 a 18 anos, os índices foram igualmente assustadores: 87% dos internados não haviam sido vacinados, 17% estavam em condições críticas e dois tinham morrido.

“Estas evidências mostram como a vacinação reduz drasticamente os riscos causados pela Covid-19 entre a população infantil e adolescente”, afirmou Adrienne Randolph, do Children´s Hospital, uma das coordenadoras do trabalho.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: