🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Saúde

Estudo relaciona bactéria que afeta estômago a um em cada cinco casos de câncer colorretal

Análise englobou 43 estudos com dados de 48.694.403 pessoas de todo o mundo; eliminar bactéria diminui risco, mas só após dez anos

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 18h01
Câncer colorretal: casos têm aumentado entre os jovens adultos
Câncer colorretal: casos têm aumentado entre os jovens adultos (SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
Continua após publicidade
Estudo relaciona bactéria que afeta estômago a um em cada cinco casos de câncer colorretal Priorizar nos meus resultados Google

Com o aumento dos casos de câncer de intestino, também conhecido como colorretal, principalmente entre jovens, pesquisadores têm se dedicado a investigações para explicar esse fenômeno crescente nas últimas décadas. Uma das frentes é a associação entre uma bactéria que pode acometer o estômago, a Helicobacter pylori, e o aparecimento de tumores. Mais ligada ao câncer gástrico, ela pode estar relacionada a um em cada cinco tumores colorretais, de acordo com um estudo publicado na revista eGastroenterology.

A H. pyroli, como é mais conhecida, é uma bactéria que pode ficar durante anos no estômago sem levar à manifestação de sintomas, mas é uma infecção que costuma assustar os pacientes por sua relação com problemas que vão da gastrite à úlcera e câncer gástrico.

A análise englobou 43 estudos com dados de 48.694.403 pessoas de todo o mundo e encontrou que a exposição à bactéria estava associada a um risco 1,59 vezes maior de desenvolvimento de tumores de intestino. Os pesquisadores estimaram que 22% dos casos do câncer estavam “potencialmente relacionados” à H. pylori.

Siga

Segundo Bruno Sanches, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) e presidente do Núcleo de Pesquisa do H. pylori, essa associação tem sido estudada desde os anos 2000, no entanto, ainda não está estabelecida uma relação de causa e efeito.

Continua após a publicidade

Mesmo assim, já se sabe que a bactéria causa outros problemas que vão além da esfera gástrica.

“Existem outras condições não digestivas que também têm sido relacionadas à presença da bactéria. Entre elas estão a púrpura trombocitopênica imune, a anemia ferropriva de causa obscura, além de possíveis associações com doenças neurológicas, cardiovasculares e o adenocarcinoma de cólon, que é um dos tipos de câncer do intestino”, explica.

Continua após a publicidade

Segundo Sanches, caso a relação de causa e efeito seja confirmada no futuro, ela pode ser justificada por alguns mecanismos que já deixam pistas.

“Entre eles, uma possível alteração da microbiota intestinal provocada pela presença do H. pylori, alterações inflamatórias induzidas pela bactéria ou até mesmo uma resposta imunológica desencadeada pelos antígenos liberados por ela, que poderia atuar como um gatilho para o desenvolvimento do câncer de intestino.”

Continua após a publicidade

Redução do risco

A pesquisa também avaliou se o tratamento para a eliminação da bactéria, feito com antibióticos e supressores da acidez gástrica, reduziria o risco de câncer de intestino.

Essa diminuição até apareceu, mas apenas depois de dez anos. Dessa forma, os pesquisadores sugerem que mais estudos sejam realizados para validar ou não a estratégia.

Apesar desses indícios, vale lembrar que o câncer de intestino tem relação com hábitos que podem ser modificados como medida de prevenção.

Continua após a publicidade

Por isso, é fundamental evitar o sedentarismo, excesso de peso, consumo elevado de embutidos e de carne vermelha.

Câncer colorretal

O câncer colorretal é o exemplo mais emblemático de tumores que estão aparecendo com mais frequência em adultos jovens. Estudos apontam que, em comparação com a década de 1950, essa população enfrenta um risco duas vezes maior de desenvolver a doença no intestino grosso e quatro vezes maior de enfrentar um diagnóstico no reto.

Os sinais de alerta são sangramento nas fezes, dor abdominal, perda de peso, anemia e mudanças nos hábitos intestinais.

Publicidade
TAGS:
Bactéria
câncer colorretal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).