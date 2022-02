Estudo mostra que proteção contra Covid começa a cair 4 meses após reforço

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) divulgaram um estudo que, pela primeira vez, apresenta o tempo de proteção contra a Covid-19 oferecida pelas vacinas da Pfizer e da Moderna, imunizantes de mRNA, após a dose de reforço. De acordo com a análise, a eficácia da terceira dose para evitar casos da doença começa a cair a partir de quatro meses. Apesar da queda, as vacinas ainda continuaram com potencial para evitar episódios graves.

Os pesquisadores observaram a proteção dos imunizantes durante o pico das variantes de preocupação delta e ômicron e constataram que a eficácia foi maior no período de circulação da delta do que da ômicron.

Pessoas que receberam a segunda dose e o reforço de Pfizer ou Moderna apresentaram mais proteção contra eventos graves e que levam a hospitalização do que contra sintomas que poderiam levá-las a buscar o pronto-socorro.

Segundo o estudo, após a dose de reforço, a proteção das vacinas contra hospitalizações por ômicron passou de 91% nos primeiros dois meses para 78% em quatro meses. Em relação à delta, o índice caiu de 96% para 76% nestes intervalos.

No caso de casos que levaram os pacientes a buscar um pronto-socorro, a eficácia caiu de 97% nos primeiros dois meses depois do reforço para 89% no auge da delta. Com a ômicron, foi de 87% para 66%.

“Nossas descobertas confirmam a importância de receber uma terceira dose da vacina mRNA para prevenir doenças moderadas a graves de Covid-19, especialmente entre aqueles com comorbidades”, disse, em comunicado, o coautor do estudo Shaun Grannis, vice-presidente para dados e análises no Regenstrief Institute e professor de Medicina Familiar na Escola de Medicina da Universidade de Indiana.