Estudo identificou 13 medicamentos com potencial contra a Covid-19

A busca por tratamentos simples, baratos, seguros e eficazes contra a Covid-19 não para. Em especial para serem usados no início da infecção e impedir que o quadro evolua para casos graves e mortes. Um estudo publicado recentemente na revista Nature Communications identificou 13 medicamentos orais, já aprovados ou em estágio de desenvolvimento, com forte potencial para serem reaproveitados como medicamentos orais para Covid-19.

Vale lembrar que esse foi o caso do Remdesivir, único antiviral aprovado para o tratamento da Covid-19. Criado em laboratório há oito anos, inicialmente sua eficácia foi avaliada no combate ao surto de Mers e de ebola. Nos episódios da Mers, verificou-se em laboratório uma freada na multiplicação do vírus. Com o ebola, os resultados de testes em humanos foram considerados decepcionantes. Contra o coronavírus, funcionou.

No novo estudo, pesquisadores do Scripps Research Institute, especializado em pesquisa biomédica, avaliaram a biblioteca de reaproveitamento de medicamentos ReFRAME. Criada pela Calibr, divisão de descoberta de medicamentos do instituto, em 2018 com o apoio da Fundação Bill & Melinda Gates para lidar com necessidades médicas urgentes não atendidas, a coleção contém medicamentos aprovados pela FDA, agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, e outros compostos experimentais que foram testados quanto à segurança em humanos.

Os pesquisadores testaram mais de 12.000 drogas, em dois tipos diferentes de células humanas infectadas pelo SARS-CoV-2, nome oficial do novo coronavírus. Após 24 ou 48 horas, eles mediram o nível de infecção viral nas células para determinar se os medicamentos impediam a replicação do vírus. Em alguns casos, eles aplicaram dois medicamentos por vez para ver se juntos, os compostos funcionariam contra o vírus.

Os resultados apontaram 90 medicamentos existentes ou em desenvolvimento com atividade antiviral contra o vírus. Destes, 13 têm o maior potencial para serem reaproveitados como terapias anti-Covid-19, com base em sua potência, atividade, propriedades farmacocinéticas e perfis de segurança humana. Quatro são medicamentos aprovados clinicamente e nove são compostos em outros estágios de desenvolvimento. Todos com administração oral.

Outros 19 medicamentos que impediram o coronavírus de se replicar em células humanas foram identificados com potencial para serem usados em conjunto com o remdesivir. “Algumas das estratégias antivirais mais eficazes são ‘coquetéis’ em que os pacientes recebem vários medicamentos diferentes para combater a infecção, como aqueles usados ​​para tratar infecções por HIV”, disse Thomas Rogers, um dos pesquisadores do estudo e professor do Departamento de Imunologia e Microbiologia da Scripps Research.

Os pesquisadores testaram os candidatos mais promissores em células humanas e em um modelo animal para determinar quais têm maior probabilidade de funcionar em pacientes humanos. Se os resultados se comprovarem e houver interesse, esses medicamentos podem avançar para testes clínicos. A equipe da Scripps Research continua a avaliar outros candidatos promissores por meio de seu pipeline de descoberta de medicamentos.

“Embora agora tenhamos vacinas eficazes contra Covid-19, ainda carecemos de medicamentos antivirais altamente eficazes que podem prevenir infecções pela Covid-19 ou impedir que piorem”, disse Peter Schultz, CEO da Scripps Research, em comunicado.

