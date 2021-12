Estudo de Oxford mostra que ômicron pode infectar vacinados com duas doses

Um novo estudo realizado pela Universidade Oxford, da Inglaterra, ainda não revisado por pares, mostrou a importância da dose reforço contra a Covid-19 diante do aparecimento da variante ômicron. Em testes com o esquema de duas doses com os imunizantes da Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca, os pesquisadores detectaram níveis mais baixos de anticorpos neutralizantes contra a cepa. O estudo foi publicado na plataforma de pré-prints MedRxiv.

“É importante ressaltar que ainda não avaliamos o impacto de uma ‘terceira dose’ de reforço, que sabemos que aumenta significativamente as concentrações de anticorpos e é provável que isso leve a uma maior potência contra a variante ômicron”, disse Matthew Snape, co-autor do estudo e professor de Pediatria e Vacinologia da Universidade Oxford em comunicado da instituição.

Dados semelhantes foram divulgados pela Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, que apontaram eficácia reduzida de duas doses dos mesmos imunizantes em relação à ômicron quando comparada com a delta. Mas a proteção foi melhorada com a dose de reforço.