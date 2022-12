Estudo associa ingredientes à melhora da flora intestinal. Saiba quais

Adicionar um punhado de amendoim ou cerca de uma colher de chá de ervas e especiarias à sua dieta pode afetar a composição das bactérias intestinais, um indicador da saúde geral, de acordo com uma nova pesquisa da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Em dois estudos separados, cientistas estudaram os efeitos de pequenas mudanças na dieta e encontraram benefícios para o microbioma intestinal.

Para o estudo do amendoim, publicado na revista Clinical Nutrition, a pesquisadora Penny Kris-Etherton e seus colegas compararam os efeitos de comer 28 gramas de amendoim por dia versus um lanche com mais carboidratos. Ao final de seis semanas, os participantes que comeram amendoim apresentaram maior abundância de Ruminococcaceae, um grupo de bactérias ligadas ao metabolismo saudável do fígado e à função imunológica.

“A pesquisa mostrou que as pessoas que têm muitos micróbios diferentes têm saúde melhor e uma dieta melhor”, disse Penny, que é professora de ciências nutricionais da universidade.

No estudo de ervas e especiarias, publicado no periódico The Journal of Nutrition, os cientistas analisaram o impacto da adição de misturas de ervas e especiarias – como canela, gengibre, cominho, açafrão, alecrim, orégano, manjericão e tomilho – às dietas controladas de participantes em risco de doença cardiovascular. Ao final de quatro semanas, os participantes mostraram um aumento na diversidade de bactérias intestinais, incluindo um aumento em Ruminococcaceae, principalmente com doses médias e altas de ervas e especiarias.

“É uma coisa tão simples que as pessoas podem fazer”, afirmou Penny. Em ambos os estudos, o aumento de Ruminococcaceae e da diversidade bacteriana foi visto de forma positiva, pois os cientistas continuam a aprender mais sobre a conexão entre a microbiota intestinal e um espectro de fatores de saúde, da pressão arterial ao peso.