Estados Unidos registram primeiro caso da variante Ômicron

Os Estados Unidos registraram o primeiro caso da variante Ômicron nesta quarta-feira, 1, informou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). “O indivíduo era um viajante que voltou da África do Sul em 22 de novembro de 2021″, disse o órgão norte-americano, em comunicado.

Autoridades sanitárias da Califórnia confirmaram que o paciente que testou positivo para a Covid-19 com a nova variante é do estado e se encontra em isolamento. Segundo Anthony Fauci, conselheiro da força-tarefa da Casa Branca no combate ao coronavírus, o primeiro infectado do país apresenta sintomas leves e está vacinado com duas doses da vacina contra a doença.

Além dos Estados Unidos, há casos confirmados da Ômicron – identificada pela primeira vez na África do Sul -, em ao menos outras 24 nações, incluindo o Brasil, com três pacientes infectados até o momento.