Estados Unidos registram o dobro de pessoas internadas comparado há um ano

Mais de 100 mil pessoas estão hospitalizadas com Covid-19 nos Estados Unidos. É o maior número registrado desde janeiro no país, e equivalente ao dobro no mesmo dia do ano passado, quando as vacinas ainda não estavam disponíveis como agora. Hospitais e especialistas atribuem esse alto índice de internações ao avanço da variante Delta, altamente transmissível, e às pessoas não vacinadas, que correspondem à maioria dos internados. “Os números estão piores em muitos aspectos, mas o principal deles é que em agosto passado havia uma população totalmente suscetível já que não tínhamos vacina. Agora, temos metade do país vacinado”, disse Paul Offit, membro do comitê consultivo de vacinas da FDA (Food and Drug Administration), agência federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, em entrevista à CNN, nesta quinta-feira, 26. “A variante Delta é uma grande virada de jogo.”

Desde o final de junho, os novos casos de Covid-19 dispararam nos Estados Unidos pela evolução da variante Delta. De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, esse número de hospitalizações é seis vezes superior à taxa registrada há nove semanas.

Segundo um estudo recente do Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles, publicado esta semana pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), as pessoas com esquema vacinal completo têm muito menos probabilidade de serem hospitalizadas com Covid-19 do que os não vacinados. As taxas de infecção e hospitalização entre pessoas não vacinadas foram de respectivamente 4,9 e 29,2 vezes maiores se comparadas aquelas totalmente vacinadas. Já o número de pessoas que receberam a vacina e foram a um hospital é muito baixo, segundo os pesquisadores: 3,2% foram hospitalizadas, 0,5% foram internadas em uma unidade de terapia intensiva e 0,2% precisaram de ventilação mecânica. A pesquisa incluiu dados sobre infecções por coronavírus que ocorreram em Los Angeles, de 1º de maio a 25 de julho, com pessoas vacinadas e não vacinadas. “As descobertas deste relatório são semelhantes as de outros estudos recentes que indicam que a vacinação contra Covid-19 também protege contra a variante Delta”, disseram os autores do levantamento. Na semana passada, o país teve uma média de mais de 152 mil novos casos diários da doença – número 13 vezes maior do que há nove semanas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.