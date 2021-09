Estados Unidos permitirão entrada de quem apresentar prova de vacinação

O governo dos Estados Unidos acabará com as restrições de entrada para viajantes de qualquer parte do mundo que apresentarem comprovante de vacinação completa contra a Covid-19. O fim das barreiras deverá acontecer no início de novembro, segundo anúncio feito por Jeff Zients, coordenador das respostas à pandemia da Casa Branca. “Viagens internacionais são importantes para conectar famílias e amigos, estimular pequenos e grandes negócios e a troca de ideias e de cultura”, afirmou Zients hoje.”Por isso, desenvolvemos um novo sistema de viagens internacionais que assegurará a segurança dos americanos e daqueles que virão nos voos internacionais.” Além da comprovação de vacina, os viajantes terão que apresentar teste negativo para o novo coronavírus feito três dias antes do embarque.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) exigirá das companhias aéreas que registrem os telefones e endereços de todos os que se dirigem ao território americano. Dias após a chegada, os visitantes de fora dos Estados Unidos serão abordados para que as autoridades americanas saibam se algum deles apresenta sintomas que de Covid-19.