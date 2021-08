Estados Unidos iniciarão a aplicação de doses de reforço em setembro

Os Estados Unidos vão começar a oferecer vacinas de reforço contra a Covid-19 a partir de 20 de setembro. É o que garantem as autoridades de saúde do país. “É a melhor maneira de nos proteger das variantes que possam surgir”, afirmou o presidente americano, Joe Biden. “Isso nos deixará mais seguros e por mais tempo. E ajudará a acabar mais rapidamente com essa pandemia.”

Segundo o presidente americano, o governo vai disponibilizar mais de 100 milhões de doses de reforço, de forma gratuita, em cerca de 80 mil locais do país. Em nota, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos comunicou que será oferecida uma terceira dose aos cidadãos que receberam duas doses dos imunizantes da Moderna e da Pfizer BioNTech pelo menos oito meses antes. As autoridades também disseram que os mericanos que tomaram a vacina da Johnson & Johnson também precisarão de reforços.

A princípio, essas doses serão aplicadas em profissionais de saúde e residentes de lares de idosos, primeiros a serem imunizados no final de 2020 e começo de 2021. As autoridades citaram ainda dados que demonstram a redução da eficácia das vacinas iniciais conforme aumentam as infecções causadas pela variante Delta.